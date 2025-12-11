Judecătorul CSM Alin Ene: Justiția nu este „acaparată”. Este atacată sistematic, coordonat și deliberat

„Ceea ce se încearcă nu este reformă, este preluare prin destabilizare”, spune judecătorul CSM Alin Ene. În urma cutremurului apărut în justiție, judecătorul afirmă că sistemul este supus unui „atac coordonat și deliberat”. Acesta face referire la reportajul Recorder.

Într-o postare amplă, acesta descrie o campanie bine orchestrată, menită să creeze impresia unei justiții „capturate” și „abuzive”. Potrivit magistratului, de câteva săptămâni există o sincronizare clară a mesajelor publice, a pozițiilor politice și a materialelor media, toate convergând spre aceeași narațiune simplistă și agresivă.

„Gruparea” care descoperă brusc „justiția acaparată”. (…) Mai ales când sunt prea multe ca să mai fie coincidențe. În ultimele săptămâni asistăm la o aliniere perfectă de poziții publice, mesaje și vectori de comunicare, toate convergând spre aceeași narațiune simplistă și agresivă: ideea unei justiții „capturate”, „abuzive” și „controlate din interior”, a scris judecătorul CSM pe Facebook.

Judecătorul menționează mai multe exemple: foști magistrați cu antecedente disciplinare devin brusc critici ai CSM, un senator din arcul guvernării propune ca instituția să nu mai fie condusă de magistrați, iar președintele României afirmă că justiția „este marcată de abuzuri” și încurajează magistrații „de bună-credință” să protesteze.

„O listă scurtă a sincronizării, neuitând contextul mai larg al campaniei agresive de decredibilizare și delegitimare a justiției desfășurate în acest an și coordonate de la cel mai înalt nivel: 1. Foști magistrați cu un istoric disciplinar limpede, consacrat definitiv de sancțiuni, descoperă brusc vocația civică. Devin contestatari ai CSM și îi îndeamnă pe magistrați să „denunțe” disfuncționalități vagi, fără probe, doar cu emoție și insinuări.

2. Un senator din arcul guvernării cere ca CSM să nu mai fie al magistraților. O idee veche, reluată obsesiv, care urmărește exact ceea ce spune că ar combate: subordonarea politică a justiției.

3. Președintele României declară că justiția „este marcată de abuzuri” și invită magistrații „de bună-credință” să protesteze. Fără detalii. Fără fapte. Doar etichete și chemare la arme. Sistemul e aruncat în aer prin generalizare.

4. Voci răzlețe vorbesc despre „mafii agresive” care ar controla justiția. Termen greu, bine ales, dar golit de orice conținut probator și neasumat până la capăt. Doar aruncat în spațiul public, pentru a face valuri.

5. În presă apar materiale despre procedura de transfer de la judecători la procurori, insinuând existența unor „presiuni” din partea conducerii instanțelor. Dovezi: zero. Investigație: inexistentă. Narațiune: maximă.

6. Noaptea de 9 decembrie, toate aceste fire se strâng într-un produs unic: reportajul „Justiția acaparată”. Aceleași personaje, aceleași mesaje, aceleași teme, același cadru narativ deja pregătit publicului.

7. 10 decembrie: termen la CCR pentru excepția de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților. Moment sensibil. Perfect ales”, continuă judecătorul.

Facând referire la documentarul Recorder, judecătorul Alin Ene a afirmat că sincronizarea actorilor publici cu lansarea materialului și cu un moment-cheie al Curții Constituționale, care afectează statutul magistraților, nu poate fi considerată întâmplătoare. El a adăugat că documentarul, realizat pe parcursul unui an, ar fi putut fi difuzat cu o săptămână mai devreme sau mai târziu, însă a fost lansat convenabil chiar înaintea ședinței CCR.

„Aceste episoade arată o concertare evidentă de mesaje și poziționări publice. Reportajul nu a fost începutul, ci piesa finală a unei campanii bine coregrafiate. Alinierea actorilor publici și sincronizarea cu un moment-cheie al Curții Constituționale cu efect asupra statutului magistraților elimină orice iluzie de întâmplare. Materialul la care s-a lucrat mai mult de 1 an ar fi putut la fel de bine sa iasă cu o săptămână în urmă sau cu o săptămână după. În mod convenabil, toate planetele s-au aliniat, astfel încât a fost bun de tipar chiar în preziua ședinței CCR”, a arătat Ene.

Judecătorul Alin Ene a subliniat că nu este vorba despre informare onestă sau despre analiză echilibrată, ci despre o presiune mediatică organizată asupra justiției, prezentată sub forma unui „demers civic”. Potrivit magistratului, scopul nu este transparența sau „curățarea” sistemului, ci manipularea opiniei publice până la punctul în care se generează reacția dorită.

„Nu vorbim despre informare onestă. Nu vorbim despre analiză sau echilibru. Vorbim despre presiune mediatică organizată asupra justiției, ambalată sub forma unui „demers civic”. Scopul nu este nici transparența, nici „curățarea”, ci MANIPULAREA EMOȚIEI PUBLICE până la punctul în care se produce reacția dorită: o emulație colectivă împotriva Justiției, orchestrată astfel încât fiecare pas să pară „revoltă civică”, nu presiune coordonată”, adaugă judecătorul.

Judecătorul CSM Alin Ene atrage atenția că în spațiul public sunt readuse acuzații vechi, neconfirmate, care vizează persoane din conducerea sistemului judiciar ce refuză să „predea cheile”.

„Se readuc în spațiul public alegații vechi și nedovedite, dar numai bune de redigerat cu privire la persoane care, aflate în fruntea sistemului judiciar, refuză să predea cheile. Proceduri perfect legale sunt prezentate drept mecanisme obscure de control. Delegări, detașări, transferuri sunt interpretate ca instrumente de forțare, deși nu se pot face fără acordul magistratului. Structuri independente sunt caricaturizate ca „centre de putere”. Hotărârile judecătorești sunt împărțite între „bune” (condamnări) și „rele” (achitări). Pe scurt: exagerare, decontextualizare, generalizare și exploatarea frustrărilor izolate, existente și firești în interiorul oricărui sistem”, explică judecătorul CSM.

Judecătorul Alin Ene subliniază că scopul nu este „curățarea” sistemului, ci acapararea acestuia.

„Miza nu este „curățarea” sistemului. Miza este tocmai acapararea lui: eliminarea vocilor incomode, delegitimarea structurilor independente și înlocuirea lor cu „oamenii noștri” – cu prostul obicei de a fabrica un „om nou”, perfect adaptat comenzilor politice. O tehnică veche, pe care o cunoaștem, testată în perioada de glorie a justiției televizate”, a mai spus acesta.

Judecătorul CSM Alin Ene a explicat contextul și „coincidențele” observate după publicarea reportajului, subliniind că, în ciuda atacurilor din acest an asupra justiției, ÎCCJ, CSM și președinții de instanțe au rămas pe poziții ferme în apărarea independenței sistemului, chiar și atunci când au suportat consecințe individuale.

Potrivit magistratului, reportajul sugerează contrariul: conducerea ÎCCJ este prezentată ca ineficientă, CSM ar trebui să-și piardă din puteri, iar președinții de instanțe, considerați subordonați secției de judecători, ar fi supuși unui control excesiv și ar trebui să fie slăbiți.

„În tot asaltul desfășurat în acest an împotriva justiției, ÎCCJ, CSM și președinții de instanțe au avut și au rămas pe poziții ferme de apărare a independenței justiției, indiferent de consecințele suportate uneori chiar la nivel individual. Coincidența din concluziile post-reportaj: conducerea ICCJ nu este bună, CSM trebuie să piardă din puteri, președinții de instanțe sunt subordonați secției de judecători și trebuie, de asemenea, să piardă din puteri”, a arătat acesta.

De asemenea, expirarea mandatelor conducătorilor PÎCCJ și DNA este prezentată ca un motiv pentru a critica conducerea DNA, descrisă drept ineficientă și prost manageriată. Ene susține că scopul real ar fi înlocuirea conducerii cu un „om nou”, iar odată schimbată legea, magistrații să fie „readuși la ordine”.

„Foarte curând expiră mandatele conducătorilor celor 2 mari parchete: PÎCCJ și DNA. Coincidența concluziilor post-reportaj: DNA este ineficient și prost manageriat. Trebuie schimbată conducerea și, odată adus „omul nou” și schimbată legea, să înceapă să îi readucă „la ordine pe magistrați”. Realitatea: Justiția nu este „acaparată”. Este atacată sistematic, coordonat și deliberat.Iar ceea ce se încearcă nu este reformă. Este PRELUARE PRIN DESTABILIZARE”, a încheiat judecătorul.