Judecatoarea Adriana Stoicescu, despre documentarul Recorder: Nu e despre coruptie sau justitie. E despre descalecarea lui Voineag

Judecătoarea Adriana Stoicescu de la Curtea de Apel Timișoara a afirmat, într-o postare pe Facebook, că dezvăluirile Recorder privind acapararea Justiției fac parte dintr-o campanie politică ce urmărește înlocuirea actualului șef al DNA, Marius Voineag, și preluarea controlului asupra instanțelor prin presiuni asupra conducerii și atacuri mediatice la adresa sistemului judiciar.

Potrivit judecătoarei, în trecut mii de persoane au fost trimise în judecată nevinovate și ulterior achitate, iar circa trei mii de judecători ar fi fost supravegheați de DNA și SRI, unii fiind supuși șantajului pentru a da soluții favorabile parchetului anticorupție.

Într-o postare pe Facebook de miercuri, 10 decembrie 2025, Adriana Stoicescu a susținut că evenimentele recente au vizat înlocuirea șefului DNA, Marius Voineag, cu un apropiat al fostei șefe Laura Codruța Kovesi. Ea a afirmat că acest lucru ar fi urmat să fie urmat de reluarea “cătusiadei” TV.„E despre descalecarea lui Voineag, inscaunarea unui kovesist si reluarea catusiadei TV pentru ca, nu-i asa, coruptii nostri sunt mai destepti decat ai vostri.” a scris aceasta în postarea sa.

Judecătoarea a a explicat că s-a încercat și preluarea controlului asupra Înaltei Curți prin atacuri concertate la adresa instanței supreme și a șefei ICCJ, Lia Savonea.

Jurnaliștii de la Recorder susțin că, după câțiva ani în care Justiția a fost aproape absentă din agenda publică, societatea s-a confruntat cu o realitate dificilă. Aceștia au arătat că dosarele de mare corupție sunt adesea îngropate și procesele întârziate până la prescrierea faptelor. Inculpați celebri au fost achitați în apel după ce primiseră condamnări grele în prima instanță, iar unele condamnări definitive au fost reevaluate și anulate.

Oamenii au ieșit în stradă după difuzarea documentarului Recorder despre starea sistemului judiciar din România. Un protest cu sute de participanți a avut loc miercuri seară în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii din București, iar o manifestație similară s-a desfășurat și la Cluj.