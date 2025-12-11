Reacție dură la documentarul Recorder: „Problema nu este Justiția, ci cum o pot captura ei”. Dan Andronic denunță tăcerea privind magistrații proveniți din serviciile secrete

Jurnalistul Dan Andronic a publicat o analiză critică la adresa celui mai recent documentar Recorder, „Justiția capturată”, demontând narativul propus de investigație. Deși recunoaște calitatea producției, Andronic semnalează omisiuni grave, punând accent pe infiltrarea serviciilor secrete în magistratură și pe ipocrizia criticilor actuali, care au ignorat abuzurile din era „Binomului Coldea-Kovesi”.

Într-o postare publicată pe rețelele sociale, Dan Andronic susține că materialul Recorder este „menit să provoace reacții”, dar se adresează strict unui public captiv, în„bula lor”, ignorând probleme structurale fundamentale ale sistemului judiciar românesc. Dan Andronic este cel care a declanșat serialul EVZ “Noi Suntem Statul” în anul 2017, dezvăluind legăturile dintre judecători, procurori și serviciile de informații.

Principalul punct nevralgic identificat de jurnalist este lipsa oricărei întrebări în documentar despre cum foști ofițeri de informații ajung să împartă dreptatea din fotoliul de judecător. Andronic dă exemplul concret al lui Laurențiu Beșu, prezentat în spațiul public ca un judecător nedreptățit, dar despre care jurnalistul menționează că este fost ofițer DGIPI - serviciul de informații al Ministerului de Interne.

„Nu se întreabă nici un moment cum un fost ofițer de informații, de la DGIPI, poate ajunge judecător, până la nivelul Curții de Apel. Și să iasă cu o pensie barosană în floarea vârstei”, scrie Andronic, subliniind că acesta nu este un caz singular.

Documentul este public, dar cei de la Recorder nu au avut nici o emoție deontologică să-l consulte.

Jurnalistul atrage atenția asupra unei anomalii sistemice, afirmând că România este „singura țară europeană în care un procuror sau un ofițer de informații poate ajunge judecător”. În viziunea sa, aceasta reprezintă adevărata problemă a sistemului, generată de o incompatibilitate fundamentală de formare profesională.

Astfel, Dan Andronic explică faptul că procurorii și ofițerii de informații sunt construiți, prin natura meseriei, să vadă în fiecare cetățean un potențial infractor. La polul opus, mentalitatea unui judecător trebuie să fie radical diferită: acesta este format să aplice legea echidistant, plecând de la prezumția de nevinovăție și ascultând ambele părți, fără a empatiza exclusiv cu acuzarea.

Dan Andronic lansează un atac frontal la adresa celor care astăzi se declară revoltați de „capturarea justiției”, acuzându-i de o tăcere complice pe durata a zece ani, în timpul mandatelor lui Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi.

„Toți cei care atacă azi justiția pe motiv că este capturată, au tăcut deontologic timp de 10 ani când era cu adevărat subordonată Binomului Coldea-Kovesi. Prin Protocoale Secrete și Ilegale”, afirmă jurnalistul.

El critică faptul că documentarul nu menționează nimic despre episoadele negre ale justiției recente, precum „Completul Negru” de la Înalta Curte, care „nu judeca, ci condamna pe baza unor plicuri galbene aduse de generalul SRI Dumitru Dumbravă”.

În finalul intervenției sale, Dan Andronic sugerează că actualul scandal nu are ca miză independența justiției, ci controlul asupra ei. „Nu au văzut, nu au auzit, nu-i interesează. Pentru că problema nu este Justiția, ci doar cum o pot Captura...”, conchide jurnalistul.