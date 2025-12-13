Degringoladă în USR provocată de diploma lui Ionuț Moșteanu. Partidul riscă să devină istorie

Rezultatul slab obținut de USR la alegerile pentru Primăria Capitalei a declanșat o criză internă. Membrii cer schimbări în conducere și convocarea unei Conferințe Municipale.

Uniunea Salvați România se confruntă cu o stare de nemulțumire profundă în rândul membrilor săi, după rezultatul slab obținut la alegerile pentru Primăria Municipiului București. Candidatul Cătălin Drulă, susținut public de Nicușor Dan, s-a clasat pe locul al patrulea, cu un scor de 13,9%, un rezultat considerat de mulți membri drept un eșec politic major pentru organizația din Capitală.

În urma acestui rezultat, pe grupurile interne de comunicare ale partidului au început să circule mesaje de reproș și dezamăgire, unele dintre ele extrem de dure la adresa actualei conduceri.

Potrivit unor mesaje intrate în posesia Gândul, mai mulți membri ai USR folosesc un limbaj extrem de critic la adresa liderilor formațiunii, pe care îi acuză de abuzuri interne și de îndepărtare de principiile care au stat la baza partidului.

„Ca să fie clar: rezultatul dezastruos se datorează feudalismului impus de echipa câștigătoare. Numiri din pix, liste, înțelegeri pe sub masă, încălcări flagrante ale statutului, banii partidului în interes personal”, se arată într-unul dintre mesajele care circulă pe grupurile interne ale USR.

Același mesaj continuă cu un atac direct la adresa conducerii:

„Eu, care muncesc 10-12 ore pe zi, în fiecare zi, pentru a plăti peste 100.000 lunar doar taxe pe salarii la stat nu pot fi solidar cu golanii. Asta e. Dacă dumneavoastră nu vă pasă că alții își bat joc de muncă dumneavoastră, e treaba strict a dumneavoastră”.

Nemulțumirea nu se limitează la mesaje informale. Membri ai filialei USR Sector 1 au inițiat demersuri statutare pentru convocarea unei Conferințe Municipale la București, în vederea analizării rezultatului electoral și a responsabilității conducerii.

Într-un document intern, obținut în exclusivitate de Gândul, se solicită convocarea Biroului Local al filialei Sector 1 și includerea pe ordinea de zi a propunerii de organizare a Conferinței Municipale.

„În temeiul art. 12 (a), (c), (d) din Statutul USR (aprobat în cadrul Congresului partidului Uniunea Salvați România din data de 16.07.2022), având în vedere rezultatele la scrutinul pentru alegerea Primarului General al Municipiului București din data de 07.12.2025 fac următoarea solicitare”, se arată în document.

„În temeiul art. 12 (a) sus-menționat vă solicit să convocați Biroul Local al Filialei Sectorului 1 și să introduceți pe ordinea de zi propunerea de a solicita convocarea Conferinței Municipale în baza art. 36 alin. (4) din Statutul USR”, se mai precizează în solicitare.

În mesajele interne și în discuțiile dintre membri, numele lui Vlad Voiculescu, președinte USR București, apare constant ca fiind unul dintre principalii responsabili pentru rezultatul slab obținut în Capitală. Mai mulți membri cer explicit retragerea sa din funcția de conducere și o asumare politică a eșecului.

Solicitările de responsabilizare sunt însoțite de apeluri la schimbarea actualei conduceri și la o reformă internă profundă a partidului.

Într-un alt mesaj intern, membrii cer nu doar sancționarea unor persoane, ci o resetare completă a conducerii.

„Dacă vreți solidaritate începeți prin a ruga pe toți cei dați afară și pe toți cei ce și-au dat demisia scârbiți de ce se întâmplă să revină în partid; și să faceți un pas în spate toți care ați contribuit la catastrofă; după care, da, putem fi solidari”, se arată într-un alt mesaj care circulă în interiorul USR.

Surse din interiorul USR au declarat pentru Gândul că declinul formațiunii a început odată cu scandalurile interne, inclusiv cel legat de diplomele lui Ionuț Moșteanu.

„Partidul s-a clădit pe onestitate, pe corectitudine, pe oameni cu diplome, iar ce a făcut domnul Moșteanu a tras în jos tot partidul. În mod normal, ar trebui exclus din Biroul Național, la congresul din februarie anunțat de Fritz”, au declarat sursele citate.

Criticile nu vin doar din rândul membrilor de bază. Deputata USR Cristina Prună a atras atenția public că partidul s-a îndepărtat de valorile care i-au adus succesul inițial.

„USR este acum, din nou, la un moment de răscruce. Fie o ține tot așa, fie se întoarce la valorile care i-au adus încrederea oamenilor: meritocrație, CV-uri oneste, școala la timpul ei și idei clare de dreapta, nu sloganuri fără sens”, a transmis Cristina Prună.

Ea a subliniat că actuala direcție a partidului riscă să compromită definitiv proiectul politic inițial.

„Trebuie să spunem adevărul. Chiar dacă e greu și voi fi atacată de unii pentru asta. USR-ul de acum nu este USR-ul onest care a avut succes altă dată”, a mai declarat deputata.

În încheierea mesajului său, Cristina Prună a transmis un avertisment clar privind viitorul partidului.

„USR-ul la construcția căruia am pus umărul a fost despre reforma statului, despre mai multă putere în mâna oamenilor și mai puțină la politicieni. La asta trebuie să ne întoarcem. Altfel, USR va fi istorie”.