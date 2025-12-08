Sociologul Vladimir Ionaș explică succesul noului primar al Capitalei: Ciucu a reușit să convingă electoratul că el reprezintă votul util. Exclusiv

Ce a motivat electoratul bucureștean să îl voteze pe Ciprian Ciucu și ce înseamnă cu adevărat votul util? Sociologul Vladimir Ionaș analizează dinamica alegerilor din București și explică modul în care s-au schimbat percepțiile politice într-o Capitală cu prezență redusă la urne.

Sociologul Vladimir Ionaș consideră că victoria lui Ciprian Ciucu și a echipei sale la alegerile pentru Primăria Capitalei se datorează și faptului că a reușit să se prezinte ca fiind singura soluție viabilă pentru votul util.

„În ultima săptămână, lupta pentru a se prezenta astfel s-a dat foarte clar între dl Ciucu și dl Bălută. Și este clar în momentul acesta, după ce vedem rezultatele, că dl Ciucu a reușit să convingă electoratul într-o foarte mare măsură că, în realitate, el reprezintă acest vot util. Acest vot care poate aduce la Primăria Capitalei un candidat care luptă contra – să spunem așa, generalizând – extremismului, cum îl nominalizează partidele din coaliția de guvernare”, explică sociologul.

Potrivit acestuia, candidatul PNL a reușit și să-și mobilizeze foarte bine electoratul care l-a susținut, mai ales cel din Sectorul 6. „Spre deosebire de dl Băluță, care nu a reușit să mobilizeze electoratul din sectoarele 3 și 4, acolo unde domnia sa stătea foarte bine. Este clar că din mesaje și din campanie s-a reușit acest lucru, iar echipa dlui Ciucu merită felicitări la acest capitol”, spune Vladimir Ionaș.

Pe de altă parte, în opinia sociologului, prezența redusă la urne în Capitală nu reprezintă o surpriză. Până în ultima săptămână de campanie, interesul față de alegeri în rândul bucureștenilor era extrem de scăzut, maximul fiind de 35%.

„În ultima săptămână, probabil ca urmare a agresivității PNL în campania electorală, a mesajelor dure transmise de USR către PNL și a modului în care a arătat campania electorală, interesul a crescut. Acum, întrebarea corectă era dacă interesul a crescut cu adevărat față de alegeri sau față de «circul politic», luptele politice. Se pare însă că interesul crescuse doar pentru a consuma aceste acțiuni politice, această agresivitate politică și nu pentru a participa cu adevărat la urne”, explică Vladimir Ionaș.

La scurt timp după anunțarea rezultatului alegerilor, noul primar general al Capitalei a și anunțat o serie de priorități ale mandatului său, care includ de la regenerarea urbană a Centrului Vechi și un nou PUZ pentru București, până la termoficare și transport.

Este un mesaj care confirmă faptul că votul obținut a ținut cont și de prioritățile bucureștenilor. „Cu siguranță este și rezultatul unei astfel de abordări. Pentru că aceia care au mers la vot sunt și cei care sunt cei mai implicați, care consumă foarte multă politică și care au considerat că este nevoie să participe pentru a da o direcție, așa cum își doresc ei, Bucureștiului”, specifică sociologul.

Potrivit acestuia, Ciprian Ciucu are date și știe care sunt așteptările bucureștenilor. „Până la urmă, sunt chestiuni de bun simț. De exemplu, oamenii își doresc să se rezolve problema cu aglomerația în trafic. Lucru pe care tot ei îl conștientizează că este o problemă extrem de greu de rezolvat. Dar, în același timp, își doresc să aibă o calitate a vieții crescută, iar asta ține și de modul în care arată orașul, centrul, parcurile care sunt în subordinea primăriei și așa mai departe”, spune Vladimir Ionaș.

Sociologul estimează că noul primar „va ținti” aceste priorități în următorii doi ani și jumătate de mandat. „Pentru că nu ne putem aștepta ca, în acest interval, să faci nu știu ce mari proiecte care să schimbe fața orașului. Dar va încerca să rezolve acele probleme care pot avea un impact, pentru că oamenii văd de pe o zi pe alta dacă au loc schimbări importante”, precizează el.

În opinia sa, prioritățile în perioada următoare pentru partidele politice sunt să analizeze și să înțeleagă cine sunt și de ce nu vin la vot ceilalți aproape 70% dintre bucureșteni. „Cum vor putea să-i abordeze, care sunt temele de interes pentru aceștia și cum vor putea să-i convingă ca, pe viitor, să fie susținători ai partidelor lor. Cred că este foarte mult de lucru pentru toate partidele. Singura problemă este să nu cumva să se culce pe o ureche, plecând de la premisa că următoarele alegeri sunt abia peste doi ani și jumătate, trei, să nu mai facă nimic și, ulterior, să aibă o surpriză și mai mare la viitoarele alegeri”, concluzionează Vladimir Ionaș.