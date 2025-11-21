Se înclină balanța în București. Daniel Băluță primește oficial susținerea PUSL la alegerile locale

PUSL a anunțat, oficial, susținerea pentru Daniel Băluță la alegerile locale din București.

Liviu Negoiță, liderul PUSL București, și Daniel Băluță, au semnat joi un protocol prin care formațiunea umanistă își declară susținerea pentru candidatul social-democrat.

Documentul stabilește nu doar sprijinul electoral, ci și un cadru de colaborare politică și administrativă între cele două organizații, cu obiectivul unei administrații eficiente și stabile pentru Capitală.

În condițiile în care sondajele arată că distanțele între primii patru candidați sunt extrem de mici, sprijinul PUSL poate fi decisiv în a înclina balanța votului.

În 2024, la alegerile locale din București, candidații PUSL la primăriile de sector și consiliile locale au însumat peste 100.000 de voturi. Ținând cont de faptul că PSD are primari la Sectoarele 2, 3 și 4, care au luat în 2024, împreună, peste 200.000 de voturi la alegerile trecute (70.000 de voturi Daniel Bălută, 82.000 Robert Negoiță, 53.000 Rareș Hopincă), există șanse mari ca, având sprijinul PUSL, actualul primar al Sectorului 4 să se desprindă în învingător.

Liviu Negoiță a subliniat că PUSL intră în această alianță având în spate un rezultat important la ultimele alegeri locale. „Partidul Umanist Social Liberal este un partid care obținut 10% în Capitală la ultimele alegeri locale, un partid relevant în București.

Și Daniel Băluță are tot sprijinul nostru. Îi îndemn pe toți cei peste 100.000 de bucureșteni care au votat candidații noștri în 2024 să îi acorde aceeași încredere și domnului Daniel Băluță. Am văzut, nu o dată, că este un primar care își respectă promisiunile de fiecare dată”, a afirmat liderul PUSL București.

La rândul său, Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4, a vorbit despre cooperarea constantă cu PUSL și despre direcțiile pe care vrea să le impună la nivelul Primăriei Generale.

„De-a lungul timpului, PUSL a fost alături de mine. Pentru că a avut încredere în mine și în proiectele pe care le-am făcut pentru locuitorii Sectorului 4. Și, poate și pentru că eu m-am caracterizat ca fiind cel mai de dreapta primar de stânga. Spun asta pentru că am încercat în tot ce am făcut să găsesc un echilibru între sprijinul mediului antreprenorial și problematica socială pe care o are tot Bucureștiul astăzi.

Și PUSL are același obiectiv, să îi ajutăm pe oameni. Scopul nostru este ca, împreună, până în 2032, Bucureștiul să fie una dintre capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieții și, în același timp, să reușim să scădem costul vieții”, a explicat acesta.