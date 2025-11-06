Liviu Negoiță, candidatul PUSL la Primăria Capitalei: Bucureștiul ar fi putut accesa 13 miliarde de euro, dar a atras doar 2,1

Liviu Negoiță, candidatul Partidului Umanist Social Liberal (PUSL) la Primăria Capitalei, a criticat dur fosta administrație bucureșteană pentru modul în care a gestionat fondurile europene disponibile orașului în ultimii ani. În cadrul unei conferințe de presă, Negoiță a afirmat că Bucureștiul ar fi putut beneficia de investiții majore dacă ar fi existat o strategie coerentă și o echipă dedicată atragerii de finanțări externe.

„În patru ani, fosta administrație a atras din fondurile alocate doar 2,1 miliarde de euro. La dispoziția Bucureștiului au fost 13 miliarde de euro. Este inadmisibil să pierdem asemenea oportunități doar din lipsă de viziune și de competență”, a declarat Liviu Negoiță.

Candidatul PUSL consideră că una dintre prioritățile mandatului său ar fi înființarea unui departament performant pentru atragerea fondurilor europene, axat în special pe proiecte de infrastructură. Potrivit lui, lipsa banilor nu mai poate fi o scuză pentru starea orașului.

„Ni s-au promis apă caldă, căldură, trafic mai fluent, dar nimic din toate acestea nu s-a realizat. Scuza cu lipsa banilor nu funcționează. Banii există — doar că trebuie știut cum să-i aduci”, a punctat Negoiță.

Fostul primar al Sectorului 3 a spus că experiența sa administrativă îi oferă avantajul de a ști cum se gestionează proiecte complexe, amintind că, în 2012, Sectorul 3 era singurul din București unde toate străzile erau racordate la utilități publice: apă, canalizare și gaze.

„Astăzi, în 2025, există străzi de pământ în Sectorul 1. Și nu doar acolo. Sunt zone în București unde oamenii trăiesc ca la țară. Este o rușine pentru o capitală europeană”, a mai spus Negoiță.

Candidatul PUSL a propus, totodată, ca toți cei care intră în cursa pentru Primăria Capitalei să își asume public un contract cu bucureștenii, prin care să garanteze îndeplinirea obiectivelor promise.

„Mi-aș dori ca toți cei care candidează să semneze ceva asemănător unui contract, prin care să își asume îndeplinirea unor obiective. Să nu mai avem de-a face doar cu promisiuni sau minciuni de-a dreptul”, a declarat acesta.

Liviu Negoiță susține că Bucureștiul are nevoie de management, nu de scuze, și că atragerea fondurilor europene ar trebui să fie „motorul modernizării capitalei”, nu un subiect ignorat de administrațiile succesive.