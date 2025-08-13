Social Cât de sănătoase sunt alimentele cu listă scurtă de ingrediente. Explicațiile unui nutriționist







Lungimea listei de ingrediente de pe eticheta unui produs alimentar poate oferi informații despre numărul și tipul ingredientelor utilizate la fabricarea acelui produs. În Australia, produsele alimentare ambalate trebuie să respecte anumite reguli stabilite de Codul australian și neozeelandez privind standardele alimentare, care includ un tabel cu informații nutriționale care indică cantitatea de nutrienți esențiali per porție.

Alimentele integrale pot fi ambalate, iar produsele cu doar unul, două sau trei ingrediente în lista de ingrediente sunt, în general, într-o formă care reflectă îndeaproape alimentul în momentul în care a fost recoltat de la fermă.

Alimentele integrale sunt cele care au fost supuse unei prelucrări minime sau deloc, cum ar fi fructele și legumele proaspete, lintea, leguminoasele, cerealele integrale, semințele, nucile și carnea și peștele neprelucrate.

Pentru a susține sănătatea generală, Ghidul alimentar australian recomandă consumul de alimente integrale și limitarea celor foarte prelucrate. Unele alimente integrale, cum ar fi fructele și legumele proaspete, nu au o listă de ingrediente, deoarece nu sunt ambalate. Cu toate acestea, unele au, inclusiv legumele conservate sau congelate, peștele conservat și iaurtul grecesc simplu.

Alimentele ultraprocesate sunt produse fabricate prin procese industriale care combină mai multe ingrediente, incluzând adesea coloranți, arome și alți aditivi. Acestea sunt foarte gustoase, ambalate și concepute pentru a fi ușor de consumat.

Exemple de alimente ultraprocesate cu liste lungi de ingrediente includ băuturile care înlocuiesc mesele, imitațiile de carne pe bază de plante, produsele de panificație comerciale, gustările instant din tăiței și băuturile energizante sau pentru performanță.

Alegerea produselor cu o listă mai scurtă de ingrediente vă poate ajuta să alegeți alimente mai puțin procesate, dar este important să luați în considerare și tipul de ingrediente.

Ingredientele cosmetice, care nu au nicio valoare nutritivă, includ coloranți, arome, emulgatori, agenți de îngroșare, îndulcitori, agenți de umplere și agenți de gelificare. Dacă într-o listă de ingrediente sunt incluse mai multe produse nealimentare, există o mare probabilitate ca alimentul să fie ultraprocesat și să nu fie ideal ca alegere zilnică, scrie medicalxpress.com.