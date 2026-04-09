Prăjitură cu morcovi și nucă de post. Un desert rapid și extrem de gustos

Prăjitură cu morcovi și nucă de post. Un desert rapid și extrem de gustosSursă Youtube
Prăjitura cu morcovi și nuci este unul dintre deserturile extrem de ușor de preparat. Textura ei o face să fie și una dintre prăjiturile preferate chiar și atunci când nu se ține post.

Ingredientele la îndemâna oricui

Pentru această rețetă aveți nevoie de: o cană de făină, o cană de zahăr sau îndulcitor, un plic de zahăr vanilat -optional, 3 morcovi medii rași (200 g), coajă rasă de la 1 portocală, 1 plic praf de copt, 1/4 linguriță oțet, 1 lingurită scorțișoară, 1/2 cană nucă măcinată fin, 2 pumni nucă tocată grosolan, 100 ml ulei, 200 ml apă minerală.

Într-un recipient încăpător se combină făina cu un praf de sare, praful de copt, zahărul și zahărul vanilat. Apoi se adaugă coaja rasă de portocală și se amestecă ușor pentru a omogeniza. Într-un alt vas, se amestecă ingredintele lichide. Mai exact puneți oțetul, uleiul și apa minerală.

Gigi Becali, viață modestă și condiții dificile în copilărie. La ce vârstă a avut telefon în casă
Atac dur din Ungaria la adresa României, înainte de alegeri: „Și-a câștigat prin datorii statutul de codaș al regiunii”

Nuca face diferența de gust

După ce s-au integrat, se toarnă compoziția peste recipientul unde sunt ingredintele uscate.Apoi se amestecă ușor întreaga compoziție. După ce s-au amestecat bine se adaugă morcovul ras. Înainte de a-l pune stoarceți-l bine pentru a elimina excesul de lichid.

Presărați scorțișoara și amestecați bine întreaga compoziție. În final adugați nuca și cea măcinată și cea tocată grosolan. După care amestecați bine toate ingredientele până când totul este omogenizat și aluatul este gata de pus în tavă.

Se coace rapid la 180 de grade

Turnați aluatul într-o tavă pătrată pe care o tapetați în prealabil cu hârtie de copt. Preîncălziți cuptorul pe care îl fixați la 180 de grade. Introduceți tava în cuptor și lăsați prăjitura să se coacă pentru 50 de minute.

O testați cu scobitoarea înainte de a o scoate din cuptor pentru a vă asigura că este bine coaptă. Când este gata, prăjitura se scoate din tavă și se lasă la răcit. Abia apoi o puteți tăia și porționa. Dacă doriți puteți să presați zahăr pudră pe deasupra.

Cina cea de Taină pe înțelesul ateilor
Rădăcinile ortodoxiei în Statele Unite ale Americii. Oamenii care au avut cea mai mare influență
Nicușor dezamăgește, Realitatea nu plătește!

