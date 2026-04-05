Păstrăv prăjit cu mălai: crocant la exterior, suculent la interior. Rețeta perfectă pentru masa de Florii

În Duminica Floriilor, credincioșii care au ținut post se pot bucura de ultima zi cu dezlegare la pește din postul Sfintelor Paști. Începând de luni, cei care respectă rânduielile bisericești vor ține post aspru și se vor pregăti de Învierea Domnului. Pentru această zi importantă din anul bisericesc, gospodinele pregătesc peștele în diferite moduri. Dacă ești în căutarea unei rețete care să te trimită cu gândul la cele pregătite în bucătăria bunicii, păstrăvul prăjit în crustă de mălai este alegerea ideală.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

3 păstrăvi

100 g mălai

50 g făină

Sare și piper, după gust

1 linguriță boia de ardei (opțional)

1 linguriță usturoi granulat (opțional)

Ulei pentru prăjit (floarea-soarelui sau porumb)

Felii de lămâie pentru servire

Peștele se spală sub jet de apă rece și se tamponează cu șervețele pentru a elimina excesul de apă. Acest pas este esențial pentru ca păstrăvul să prindă o crustă crocantă. Se condimentează apoi cu sare și piper pe ambele părți. Pentru un plus de aromă, se poate adăuga boia de ardei și usturoi granulat.

Într-un bol sau pe o farfurie largă se amestecă mălaiul cu făina. Dacă vrei să obții o textură mai crocantă, poți folosi mai mult mălai decât făină. Fiecare păstrăv se trece prin acest amestec, având grijă ca mălaiul să îl acopere uniform pe fiecare parte. Excesul de făină se scutură ușor înainte de prăjire.

Uleiul se încălzește într-o tigaie încăpătoare, la foc mediu. Este important ca uleiul să fie bine încins, dar să nu fumege. Păstrăvii se așază în tigaie fără a se suprapune și se prăjesc 3–4 minute pe fiecare parte, până când crusta devine aurie și crocantă.

După prăjire, peștele se scoate pe un platou tapetat cu șervețele de hârtie, pentru a absorbi surplusul de ulei. Se servește fierbinte, stropit cu suc de lămâie. Pentru o masă completă, păstrăvul prăjit se poate fi savurat alături de mămăligă și mujdei de usturoi.