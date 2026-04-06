Rețete ușoare de mâncăruri de post. Cum poți mânca repede și bine

Rețete ușoare de mâncăruri de post. Cum poți mânca repede și bineSalată Quinoa. Sursa foto iStock
De la salate la orez sau supă, meniul de post poate fi extrem de variat, chiar și în post. Iată câteva rețete simple care se pot realiza foarte ușor și care sunt extrem de hrănitoare.

Salată cu legume și năut

O rețetă extrem de simplă este cea de salată cu legume și năut. Pentru aceasta aveți nevoie de o cutie de năut conservant, roșii cherry, castraveți, ceapă roșie și pătrunjel. Scurgeți năutul din cutie și treceți-l prin câteva ape.

Apoi tăiați roșiile cherry, castraveții în cubulețe și ceapa roșie o feliați subțire. Amestecați toate ingredientele și puneți pătrunjelul pe deasupra. Puteți asezona cu zeamă de lămâie, ulei de măsline, sare și piper după gust. Această salată este bogată în proteină și fibre.

Orez cu legume la tigaie

Un alt fel de mâncare sățios este cel de orez brun cu legume la tigaie. Pentru aceasta aveți nevoie de morcovi, ardei și dovlecei, ulei de măsline și orez brun. Puneți orezul la fiert, iar între timp vă ocupați de legume. Într-o tigaie puneți uleiul la încins. Apoi adăugați legumele pentru a le căli. După ce le-ați călit, fiecare după preferințe verificați orezul.

Geniul care a conectat timpurile străvechi cu zilele noastre printr-un instrument muzical magic
Geniul care a conectat timpurile străvechi cu zilele noastre printr-un instrument muzical magic
Orez cu legume

Când s-a fiert amestecați cu legumele trase la tigaie. Asezonați după gust cu sare și piper. Cei care doresc să îi dea o notă exotică pot pune inclusiv curry. Această rețetă este o combinație echilibrată între carbohidrați și vitamine.

Supă cremă de linte roșie

Aceasta este o opțiune bogată în proteine vegetale. Ca să realizați această rețetă aveți nevoie de linte roșie cu morcovi și ceapă tăiate mărunt. Se pun toate legumele la fiert. Când legumele sunt moi le scoateți din supă și le pasați.

După ce ați făcut acest lucru adăugați puțin câte puțin din supă până obțineți textura potrivită. Asezonați cu sare și piper după gust. Adăugați suc de lămâie și pătrunjel proaspăt  înainte de servire pentru a echilibra gusturile.

Adrian Severin, despre politica externă a României: Nu se mai poate juca la două capete
Adrian Severin: Cine a semnat contractul cu Pfizer putea să știe că e o imensă escrocherie
Domnul Bolojan nu înțelege ce spune. Și știe că nu înțelege

