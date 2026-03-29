Cum să faci chiftele de post ca la mănăstire. Ingredientul care înlocuiește oul

Postul Sfintelor Paști se apropie de final, iar mesele ușoare vor fi înlocuite cu bucatele tradiționale. Până atunci, gospodinele caută rețete cât mai simple pentru mesele în familie. Printre cele mai apreciate preparate se numără chiftelele din legume, o variantă gustoasă și ușor de adaptat în funcție de ingredientele pe care le ai în cămară. Acestea pot fi pregătite rapid și sunt potrivite atât pentru prânz, cât și pentru cină.

Pentru prepararea chiftelelor de post ai nevoie de:

3 dovlecei sau 2 vinete mai mici

2 cartofi

2 morcovi

1/2 cană de orez brun

1 ceapă mare

2-3 linguri de pesmet

1 legătură de pătrunjel

1 linguriță de soia granulată

3-4 căței de usturoi

ulei de măsline

sare și piper, după gust

Prepararea începe cu morcovii, care se curăță și se dau pe răzătoare, apoi se pun într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, sare și o cană de apă, unde se lasă câteva minute la foc mediu. După acest pas, se adaugă ceapa tocată mărunt și se continuă gătirea timp de aproximativ cinci minute, amestecând din când în când.

Cartofii se fierb separat până devin moi, apoi se zdrobesc cu o furculiță sau se taie mărunt. Orezul brun se fierbe pentru scurt timp, se scurge și se lasă la răcit. Dovleceii sau vinetele se dau pe răzătoare și se lasă la scurs, astfel încât să se elimine excesul de apă, un pas important pentru a obține o compoziție legată.

Toate ingredientele se amestecă într-un bol mare, adăugând legumele călite, cartofii, orezul, pesmetul, soia, usturoiul zdrobit și pătrunjelul tocat, după care se asezonează cu sare și piper.

Compoziția obținută se modelează în chiftele cu mâinile ușor unse cu ulei, apoi se așază într-o tavă. Acestea se coc în cuptor timp de aproximativ 30 de minute, până când capătă o crustă ușor rumenă.

Chiftelele de post pot fi servite atât calde, cât și reci, alături de salate sau sosuri ușoare. Sunt potrivite pentru prânz sau cină și pot fi incluse cu ușurință într-un meniu echilibrat.