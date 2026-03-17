Trei rețete mai puțin cunoscute pe care trebuie să le încerci măcar o dată

Rețete mai puțin cunoscute. Bucătăria ascunde mereu surprize pentru cei curioși. Dacă te-ai plictisit de rețetele clasice sau vrei să descoperi gusturi noi, iată trei preparate mai puțin cunoscute, ușor de făcut și delicioase.

O rețetă tradițională românească, dar rar preparată astăzi, este supa de urzici. Aceasta este hrănitoare și plină de vitamine.

Ingrediente (4 porții):

500 g urzici proaspete

1 ceapă mare

2 cartofi medii

2 linguri ulei

4 ouă

200 ml smântână

Sare și piper după gust

1 litru apă sau supă de legume

Mod de preparare:

Spală bine urzicile și taie-le grosier.

Într-o oală, călește ceapa tocată în ulei până devine aurie.

Adaugă cartofii tăiați cuburi și apa/supa de legume. Fierbe 10 minute.

Pune urzicile și mai fierbe 5–7 minute până se înmoaie.

Bate ouăle cu smântâna și toarnă amestecul în supă, amestecând rapid pentru a evita coagularea excesivă.

Pune de sare și piper și servește mâncarea caldă.

Această variantă sărată a papanasilor este mai puțin cunoscută decât versiunea dulce cu smântână și dulceață, dar surprinde prin gustul unic.

Ingrediente (pentru opt papanasi):

250 g brânză sărată de vaci

1 ou

3 linguri făină

1 lingură griș

2 linguri unt topit

Verdeață (mărar, pătrunjel) după gust

Sare și piper

Mod de preparare:

Amestecă brânza cu oul, verdeața tocată și untul topit.

Adaugă făina și grișul treptat până obții un aluat moale, dar modelabil.

Formează mici discuri sau bile și fă o adâncitură în centru.

Fierbe papanasii în apă cu puțină sare 5–7 minute sau prăjește-i ușor în tigaie.

Servește calzi, eventual cu un sos de iaurt simplu sau usturoi.

Zacusca este un preparat popular, dar această versiune cu ciuperci și ardei copți oferă o alternativă surprinzătoare la rețeta tradițională cu vinete.

Ingrediente (pentru 1 borcan mare):

400 g ciuperci champignon sau hribi

3 ardei grași roșii

2 cepe mari

2 linguri ulei

2 linguri pastă de tomate

Sare, piper și boia dulce după gust

Mod de preparare:

Coace ardeii, curăță-i de coajă și taie-i fâșii.

Călește ceapa tocată în ulei până devine aurie.

Adaugă ciupercile tăiate cubulețe și călește 5–7 minute.

Pune ardeii copți și pasta de tomate, amestecând bine.

Potrivește de sare, piper și boia, apoi lasă pe foc mic 10 minute.

Pune zacusca fierbinte în borcane sterilizate și închide ermetic. Se poate păstra câteva săptămâni la cămară.