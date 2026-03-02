Trei rețete chinezești pe care le poți face acasă fără efort

Rețete chinezești simple. Bucătăria chinezească este renumită pentru aromele sale intense, combinațiile surprinzătoare și modul rapid de gătire. Deși unele preparate par complicate, multe dintre ele pot fi realizate acasă cu ingrediente ușor de găsit și pași simpli de urmat, potrivit thekitchencommunity.

Ingrediente:

3 cești de orez fiert, rece (ideal e să fie fiert cu o zi înainte)

2 ouă bătute

1 ceapă mică, tocată mărunt

1 morcov mediu, tăiat cubulețe mici

½ cană de mazăre congelată, dezghețată

2–3 linguri de ulei de gătit (de preferință ulei de susan sau de floarea-soarelui)

2–3 linguri sos de soia

1 lingură sos de stridii (opțional)

2–3 fire de ceapă verde, tăiate rondele

Sare și piper după gust

Mod de preparare

Încălzește tigaia (wok) la foc mare cu o lingură de ulei.

Adaugă ouăle bătute și amestecă până se coagulează, apoi scoate-le pe o farfurie.

În aceeași tigaie, pune restul de ulei și sotează ceapa și morcovul timp de 2–3 minute, până se înmoaie.

Adaugă orezul rece și amestecă bine, separându‑l cu lingura pentru a nu forma cocoloașe.

Adaugă mazărea, ouăle preparate anterior și amestecă totul rapid.

Toarnă sosul de soia și, dacă folosești, sosul de stridii. Potrivește de sare și piper.

La final, presară ceapa verde și servește fierbinte.

Ingrediente

500 g piept de pui, tăiat fâșii subțiri

1 ardei roșu, tăiat fâșii

200 g broccoli, tăiat buchețele

1 morcov, tăiat fâșii

2–3 căței de usturoi, zdrobiți

2 linguri sos de soia

1 lingură oțet de orez

1 linguriță zahăr

1 linguriță ulei de susan

2 linguri ulei de gătit

Sare și piper după gust

Mod de preparare

Într-un bol, amestecă sosul de soia, oțetul de orez, zaharul și uleiul de susan pentru sosul final.

Încinge o lingură de ulei într-un wok la foc mare. Adaugă puiul și prăjește‑l rapid până se rumenește pe toate părțile. Scoate puiul și păstrează‑l deoparte.

În aceeași tigaie, adaugă restul de ulei și sotează usturoiul până devine aromat, apoi adaugă broccoli, ardei și morcov.

Amestecă legumele rapid și adaugă puțină apă dacă se prind de tigaie. Durata soteului trebuie să fie 3–4 minute, pentru ca legumele să rămână crocante.

Pune puiul înapoi în wok și toarnă sosul pregătit mai devreme. Amestecă energic până când sosul îmbracă toate bucățile de pui și legume.

Gustă și ajustează cu sare și piper dacă e necesar. Servește cu orez aburind sau tăiței.

Ingrediente

300 g noodles (de grâu sau udon)

3 linguri unt de arahide sau pastă de susan (tahini)

2 linguri sos de soia

1 linguriță oțet de orez

1 linguriță zahăr

1 lingură ulei de susan

1 linguriță ghimbir proaspăt, ras

1–2 căței usturoi, zdrobiți

1 morcov, tăiat fideluță

1 castravete, tăiat rondele subțiri

2 linguri ceapă verde tocată

Semințe de susan pentru decor

Mod de preparare