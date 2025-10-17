Social

Ingredientul nelipsit din borcanele cu murături ale gospodinelor din Transilvania. Aduce un plus de savoare

Ingredientul nelipsit din borcanele cu murături ale gospodinelor din Transilvania. Aduce un plus de savoareMurături. Sursa foto: pixabay
În Transilvania, murăturile nu sunt doar o tradiție, ci o adevărată artă transmisă din generație în generație. Gospodinele din regiune pregătesc borcanele cu grijă, alegând legume proaspete și ingrediente care dau savoare fiecărei rețete. În majoritatea zonelor din țară, crenguțele de cimbru se pun doar în butoiul cu varză murată, însă gospodinele din Ardeal le folosesc la toate murăturile.

Murături ca în Transilvania. Cimbrul, planta care le schimbă gustul

Această plantă aromatică este adăugată în cantități atent măsurate, astfel încât să completeze perfect aroma legumelor. Cimbrul nu doar că intensifică gustul, dar contribuie și la conservarea naturală a legumelor.

Rețetă simplă de murături asortate:

  • 500 g gogonele
  • 500 g gogoșari
  • 1 conopidă medie
  • 3–4 morcovi
  • 1 litru apă
  • 2 linguri sare grunjoasă
  • 2 linguri zahăr
  • 200 ml oțet 9%
  • 4 căței de usturoi
  • 2–3 crenguțe mărar
  • 1 linguriță boabe muștar
  • 1 frunză de hrean și câteva frunze de viță sau varză
  • 1 legătură de cimbru uscat

Mod de preparare

Spală bine toate legumele. Taie gogosarii în fâșii sau cuburi, morcovii rondele, iar conopida în buchețele mici. Așază-le în borcane curate, alternând straturile. Adaugă printre ele usturoiul tăiat, mărarul, frunza de hrean și cimbrul. Boabele de muștar pot fi presărate între straturi.

cimbru

Cimbru. Sursa foto: Freepik

Prepară saramura: în apa fierbinte dizolvă sarea, zahărul și adaugă oțetul și lasă amestecul să se răcească puțin. Toarnă saramura peste legume, până ce sunt complet acoperite. Asigură-te că nu rămân bule de aer între legume. Închide borcanele ermetic. Pentru conservare rapidă, le poți steriliza 10–15 minute.

De ce se folosește sarea neiodată

Gospodinele aleg sarea neiodată pentru murături, deoarece aceasta susține fermentația naturală a legumelor. Iodul din sarea iodată poate reduce activitatea bacteriilor benefice, afectând aroma și textura murăturilor.

