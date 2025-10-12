Social

Murături pe care merită să le încerci în sezonul rece. Vor îmbogăți gustul oricărui preparat

Comentează știrea
Murături pe care merită să le încerci în sezonul rece. Vor îmbogăți gustul oricărui preparatprune murate. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Rețeta de prune murate nu este cunoscută în toate zonele țării, însă gospodinele din Ardeal au grijă să o transmită din generație în generație. Dacă preferi gustul dulce-acrișor al murăturilor, această variantă te va surprinde în mod plăcut. Pentru un rezultat bun, este esențial să alegeți prunele ferme, fără urme de lovituri.

Prune murate în oțet. Rețeta, pas cu oas

Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințe, însă pentru un borcan de un litru sunt suficiente aproximativ 700 de grame de fructe. În plus, vei avea nevoie de 200 ml de oțet, 100 ml de apă, 2 linguri de zahăr, 1 lingură de sare grunjoasă, câteva frunze de vișin sau de țelină și, dacă vrei, câteva boabe de piper și cuișoare pentru un plus de aromă.

Primul pas este spălarea și curățarea prunelor, pe care le vei înțepa ușor cu o scobitoare. În acest mod, compoziția lichidă va pătrunde în interior cu ușurință.

prune

Prune. Sursa foto: Pixabay

Cum procedezi

Într-o cratiță, se pun la fiert oțetul, apa, sarea și zahărul, amestecând până când acestea se dizolvă complet. Ulterior, se adaugă condimentele și se lasă câteva minute la foc mic, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii

Prunele se așază cu grijă în borcan, alternând straturi de fructe cu frunze și condimente. Peste ele se toarnă lichidul fierbinte, până când fructele sunt complet acoperite.

Este esențial ca borcanul să fie bine curățat și sterilizat înainte de utilizare, pentru a evita apariția mucegaiului sau a fermentației nedorite. După ce borcanul este sigilat ermetic, acesta trebuie lăsat să se răcească complet la temperatura camerei.

Rețeta simplă de prune murate

După câteva ore la temperatura camerei, borcanele cu murături se ăstrează într-un loc răcoros și întunecos. Prunele murate în oțet pot fi savurate după aproximativ două săptămâni, când aromele condimentelor au pătruns în fructe. Aceste prune sunt ideale atât ca gustare, cât și ca garnitură pentru preparate din carne.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:24 - Povestea primului rol al lui Florin Piersic în filmul românesc
11:13 - Amenzile de parcare din Capitală, blocate. Bujduveanu cere schimbarea legii
11:05 - Alegeri în Camerun: Paul Biya, 92 de ani, candidează pentru al optulea mandat și e marele favorit
10:55 - Dan Andronic, despre CE și Strategia LGBTIQ+: O mizerie, cheltuieli inutile și o spălare pe creier pentru copii
10:45 - The Beatles și „republica lor” de pe o insulă grecească. Povestea unei escapade artistice
10:34 - Expirarea apei îmbuteliate: Când devine neplăcută, dar încă sigură

HAI România!

Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Noi și când mințim, nu mințim
Noi și când mințim, nu mințim

Proiecte speciale