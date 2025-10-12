Murături pe care merită să le încerci în sezonul rece. Vor îmbogăți gustul oricărui preparat

Rețeta de prune murate nu este cunoscută în toate zonele țării, însă gospodinele din Ardeal au grijă să o transmită din generație în generație. Dacă preferi gustul dulce-acrișor al murăturilor, această variantă te va surprinde în mod plăcut. Pentru un rezultat bun, este esențial să alegeți prunele ferme, fără urme de lovituri.

Cantitatea poate fi ajustată în funcție de preferințe, însă pentru un borcan de un litru sunt suficiente aproximativ 700 de grame de fructe. În plus, vei avea nevoie de 200 ml de oțet, 100 ml de apă, 2 linguri de zahăr, 1 lingură de sare grunjoasă, câteva frunze de vișin sau de țelină și, dacă vrei, câteva boabe de piper și cuișoare pentru un plus de aromă.

Primul pas este spălarea și curățarea prunelor, pe care le vei înțepa ușor cu o scobitoare. În acest mod, compoziția lichidă va pătrunde în interior cu ușurință.

Într-o cratiță, se pun la fiert oțetul, apa, sarea și zahărul, amestecând până când acestea se dizolvă complet. Ulterior, se adaugă condimentele și se lasă câteva minute la foc mic, pentru ca aromele să se întrepătrundă.

Prunele se așază cu grijă în borcan, alternând straturi de fructe cu frunze și condimente. Peste ele se toarnă lichidul fierbinte, până când fructele sunt complet acoperite.

Este esențial ca borcanul să fie bine curățat și sterilizat înainte de utilizare, pentru a evita apariția mucegaiului sau a fermentației nedorite. După ce borcanul este sigilat ermetic, acesta trebuie lăsat să se răcească complet la temperatura camerei.

După câteva ore la temperatura camerei, borcanele cu murături se ăstrează într-un loc răcoros și întunecos. Prunele murate în oțet pot fi savurate după aproximativ două săptămâni, când aromele condimentelor au pătruns în fructe. Aceste prune sunt ideale atât ca gustare, cât și ca garnitură pentru preparate din carne.