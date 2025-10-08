Cârnații cu piure de cartofi, reinventați. Ingredientul care transformă rețeta clasică

Cârnații cu piure de cartofi, o mâncare clasică adorată de toată lumea, sunt de regulă serviți cu un sos consistent. Totuși, chef Tom Kerridge, cunoscut pentru transformarea preparatelor tradiționale în variante mai sănătoase, propune înlocuirea cartofilor albi cu două legume de sezon. Astfel, preparatul capătă un plus de savoare și valoare nutritivă, fără să piardă din gustul cu care ne-am obișnuit.

Cârnații de porc cu piure de cartofi rămân o alegere savuroasă, mai ales în sezonul rece. Combinația dintre cârnații suculenți și piureul fin, cremos, oferă o experiență culinară pe placul multora. Dar pentru cei care vor să schimbe rețeta clasică, chef Tom recomandă o altă variantă la fel de gustoasă.

Bucătarul recomandă să adăugăm nap suedez și cartofi dulci în piure, mai ale că este sezonul lui începând din octombrie și până în ianuarie. Napul este disponibil în stare proaspătă în toate supermerkaturile și nu este scump.

Cei care caută o versiune mai ușoară a tradiționalei rețete de cârnați cu piure de cartofi ar putea fi tentați să încerce rețeta propusă de Tom Kerridge. Secretul constă și în modul de preparare al cârnaților: în loc să fie prăjiți în tigaie cu ulei, așa cum se obișnuiește în multe bucătării, Kerridge recomandă să fie puși la cuptor.

Ingrediente principale:

8 cârnați de porc calitate superioară,

500 g nap suedez, curățat și tăiat în cuburi,500 g cartofi dulci, curățați și cubulețați

50 g unt,

100 g cremă fraîche cu conținut redus de grăsime,

Sare și piper negru, proaspăt măcinat, după gust.

Pentru sos aveți nevoie de următoarele ingrediente:

1 lingură de ulei de măsline,

2 cepe, tăiate fin,

6 crenguțe de cimbru, legate,

150 ml de bere,

2 lingurițe de muștar,

500 ml de supă de vită.

Se încinge cuptorul la 200 de grade, se tapetează o tavă cu hârtie de copt, apoi se așază cârnații, care vor sta timp de 25-30 de minute. Este important să fie întorși din când în când, pentru a se rumeni uniform. Uleiul nu este necesar deoarece grăsimea naturală a cărnii va fi suficientă.

Între timp, se curăță și se taie cuburi egale napul suedez și cartofii dulci. Acestea se fierb în apă cu sare aproximativ 20 de minute, până devin moi.

Pentru sos, se încălzește puțin ulei de măsline într-o tigaie și se călesc ceapa cu cimbrul, până capătă o culoare aurie și o aromă intensă. Se adaugă apoi berea, care se lasă să fiarbă până când lichidul scade la jumătate. În continuare, se adaugămuștarul, supa de vită, iar amestecul se lasă la foc mic până se îngroașă.

După ce legumele sunt fierte, se scurg și se pasează cu unt și crème fraîche, direct în oala în care au fiert. Piureul se asezonează cu sare și piper, apoi se reîncălzește ușor înainte de a fi servit ca garnitură la cârnați, potrivit express.co.uk.