Social Patru moduri de a reduce consumul de carne atunci când luați masa în oraș







Cercetările recente arată că reducerea consumului de carne poate îmbunătăți sănătatea și bunăstarea, dar nu toate opțiunile pe bază de plante sunt create la fel. Navigarea printre opțiunile disponibile atunci când luați masa în oraș, inclusiv opțiuni precum tofu și carnea „falsă”, poate fi o provocare. Orientările dietetice australiene recomandă ouăle, leguminoasele/fasolea, tofu, nucile și semințele ca alternative sănătoase la carne.

Beneficiile pentru sănătate ale reducerii consumului de carne includ creșterea aportului de fibre alimentare, care ajută la senzația de sațietate pentru mai mult timp și la sănătatea digestivă, și scăderea grăsimilor saturate, care cresc nivelul colesterolului din sânge, un factor de risc pentru bolile de inimă.

Pentru a obține aceste beneficii pentru sănătate, se poate înlocui șunca cu fasole coaptă într-un sandwich la prânz sau se poate înlocui jumătate din carnea tocată dintr-un bolognese cu linte la cină.

Carnea procesată, cum ar fi șunca, slănina și cârnații, este asociată cu o sănătate cardiacă precară și cu unele forme de cancer. Cu toate acestea, multe alternative la carnea procesată, cum ar fi cârnații și, au devenit ușor disponibile în supermarketuri, cafenele și restaurante.

Atunci când oamenii înlocuiesc carnea și lactatele cu alternative ultraprocesate la carne, consumă mai multă sare și mai puțin calciu, comparativ cu consumul de carne sau de opțiuni sănătoase pe bază de plante.

Atunci când luați masa în oraș, este important să faceți alegeri sănătoase atunci când luați masa în oraș. Iată patru modalități de a face alegeri sănătoase:

1. Umpleți jumătate din farfurie cu legume: Optați pentru legume și mâncați o varietate de culori, cum ar fi spanacul cu frunze verzi, ardeiul roșu și dovleacul.

2. Evitați friteuza: Alegeți opțiuni pe bază de plante care sunt rumenite, la grătar, la cuptor, la aburi, fierte sau înăbușite în loc de cele care sunt fărâmițate sau bătute înainte de a fi prăjite. Acest lucru ar putea însemna să alegeți găluște vegetariene care sunt fierte la abur, nu prăjite, sau ouă fierte la brunch în loc de prăjite.

Dacă alegeți carnea, evitați opțiunile procesate, cum ar fi șunca sau cârnații

3. Alegeți cereale integrale: Căutați în meniu opțiuni din cereale integrale, cum ar fi orezul brun, pizza sau pastele integrale, orzul, quinoa sau chiflele integrale pentru burger. Acestea sunt surse bune de proteine și furnizează mai multe fibre dietetice decât cerealele rafinate, ajutându-vă să vă mențineți sătul mai mult timp.

Dacă alegeți carnea, evitați opțiunile procesate, cum ar fi șunca sau cârnații. Dacă împărțiți mâncăruri cu alții, încercați să adăugați opțiuni pe bază de plante neprocesate, cum ar fi curry cu linte sau năut sau pizza pe bază de legume în loc de șuncă sau salam, potrivit medicalxpress.com.