Social Îndulcitorul fără zahăr eritritol poate prezenta un risc pentru celulele creierului







Un nou studiu de laborator sugerează că îndulcitorul fără zahăr eritritol poate deteriora celulele care căptușesc vasele de sânge ale creierului, ridicând îngrijorări cu privire la faptul că îndulcitorul ar putea crește riscul de accident vascular cerebral.

Cu toate acestea, experții avertizează că sunt necesare mai multe cercetări pentru a înțelege modul în care aceste rezultate ar putea afecta sănătatea umană. Studiul a fost realizat într-un mediu controlat, pe celule izolate, și nu pe un organism viu întreg, iar impactul fiziologic real asupra sănătății umane în contextul alimentației zilnice rămâne incert.

Eritritolul este un alcool zaharat care se găsește în produsele fără zahăr și cu conținut redus de carbohidrați și care se găsește în mod natural în fructe precum strugurii. Acesta a fost o alegere preferată pentru persoanele care își controlează consumul de zahăr, dar unele cercetări sugerează că îndulcitorul ar putea prezenta riscuri.

Un studiu din 2023 publicat în revista Nature Medicine a asociat nivelurile ridicate de eritritol din sânge cu un risc mai mare de formare a cheagurilor de sânge, accident vascular cerebral și atac de cord.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a recomandat evitarea utilizării pe termen lung a îndulcitorilor fără zahăr, deoarece există dovezi că aceștia nu ajută la controlul greutății și pot crește riscul anumitor afecțiuni, inclusiv diabetul de tip 2 și bolile cardiovasculare.

Cu toate acestea, din cauza limitărilor datelor, oamenii de știință nu înțeleg complet riscurile potențiale pentru sănătate. Noul studiu publicat în Journal of Applied Physiology a explorat mai în detaliu acest aspect.

Reichelt a adăugat că „modificările celulare observate ridică îngrijorări valide cu privire la sănătatea vasculară pe termen lung”, astfel încât persoanele cu probleme cardiovasculare existente ar putea dori să-și modereze consumul.

DeSouza a subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare pentru a determina cantitatea de eritritol care poate fi consumată fără a provoca efecte nocive.

În acest stadiu, nu putem defini o limită maximă specifică de siguranță, dar dacă consumați în mod regulat produse fără zahăr sau dietetice, este recomandabil să fiți atenți la cantitatea de eritritol pe care o consumați, scrie livescience.com.