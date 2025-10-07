Pește în sos tomat, rețeta care întrece orice conservă din comerț. Rezistă toată iarna

Dacă vrei să ai pe masă un preparat sănătos, gustos și să te bucuri de el întreaga iarnă, această rețetă de pește în sos tomat este alegerea perfectă. Conservele din comerț sunt pline de conservanți, iar gustul lor nu este întotdeauna pe măsura așteptărilor.

Ingrediente:

1 kg pește proaspăt de apă dulce (caras, crap, știucă sau somn)

500 g roșii pasate sau sos de roșii natural

1 ceapă mare

2-3 căței de usturoi

1 ardei gras (opțional)

2 linguri ulei de măsline

Sare și piper după gust

1 linguriță zahăr (pentru a reduce aciditatea roșiilor)

Verdețuri proaspete (pătrunjel sau mărar)

Curăță peștele și taie-l în bucăți potrivite. Presară sare și piper. Într-o tigaie adâncă, călește ceapa și usturoiul în uleiul de măsline până devin translucide. Adaugă ardeiul tăiat și mai călește 2-3 minute.

Toarnă roșiile pasate, adaugă zahărul și lasă sosul să fiarbă la foc mic timp de 10 minute. Pune bucățile de pește în sos, acoperă tigaia și lasă să fiarbă 15-20 de minute, până când peștele este gătit. Presară verdețuri proaspete și lasă preparatul să se răcească puțin înainte de a-l pune în borcane sterilizate.

Pentru a rezista toată iarna, pune peștele cu sos în borcane sterilizate și închide-le ermetic. Fierbe borcanele în apă timp de 20 de minute pentru siguranță și depozitează-le într-un loc răcoros și întunecat.

Astfel, vei avea pește gustos, gata de servit, fără conservanți, în orice moment al iernii.

Important: Este esențial să alegi un pește proaspăt, de calitate, pentru ca preparatul să aibă o textură fragedă. Peștele congelat își pierde din savoare și poate avea o consistență mai tare după gătire.

Pentru a intensifica aroma sosului, poți adăuga puțin vin alb în timpul fierberii. Acesta va da un gust subtil și va echilibra aciditatea roșiilor.