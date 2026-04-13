Rețetă ușoară de la Mary Berry: pui la cuptor cu roșii coapte, gata în câteva minute

Dacă vrei o mâncare rapidă pentru săptămâna aceasta, Mary Berry vine cu o soluție simplă: pui la tavă cu roșii. Rețeta sa combină ingredientele clasice cu o metodă de gătire care păstrează carnea fragedă și aromele naturale ale legumelor, potrivit Express.

Mai exact, este vorba de o rețetă cu pui la tavă cu pesto, taleggio și roșii coapte, o rețetă care servește șase persoane și care poate fi gătită în avans, apoi păstrată în congelator până la două luni. Această flexibilitate îl face perfect pentru cei care doresc să-și pregătească mesele din timp, fără compromisuri la gust.

Rețeta, prezentată în cartea ei „Cook Up a Feast”, a fost apreciată pentru simplitatea și savoarea sa. Criticii de la Love Food au subliniat cât de rapidă este prepararea celui mai bun pesto-ul de casă servit cu pui la tavă”.

Preparatul este accesibil chiar și pentru începători și nu necesită tehnici complicate. Cu doar câteva ingrediente la îndemână și puțin timp petrecut la cuptor, rezultatul este o cină simplă dar sănătoasă.

Secretul acestei rețete constă în echilibrul dintre condimente și modul în care roșiile se coc alături de pui, oferind un sos natural care intensifică gustul fiecărei porții. Mary Berry recomandă servirea preparatului cu pâine proaspătă sau o garnitură simplă de legume pentru o experiență culinară completă.

Ingredientele necesare pentru rețeta recomandată de celebra bucătăreasă din Marea Britanie:

Șase piepturi de pui fără piele și fără oase

Un praf de sare și piper negru

175 g brânză taleggio, tăiată cubulețe mici

Trei linguri de pesto

Două linguri de busuioc proaspăt tocat

Trei linguri de cremă de brânză integrală

50 g pesmet proaspăt

Un vârf de paprika

400 g roșii cherry pe viță

Două linguri de ulei de măsline

O lingură de oțet balsamic.

Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 220 °C (sau 200 °C cu ventilator, echivalentul gazului la treapta 7). Piepturile de pui se așază într-un vas termorezistent, fără să se atingă, și se condimentează cu sare și piper după gust.

Într-un bol separat, combinați Taleggio, pesto, busuioc proaspăt și cremă de brânză, asezonând amestecul cu sare și piper. Această compoziție se întinde generos peste pui, acoperindu-l complet, apoi se presară pesmet și se pudrează cu boia de ardei pentru un plus de culoare și aromă.

Se introduce vasul în cuptor pentru aproximativ 20 de minute. După acest interval, roșiile se așază în jurul puiului, iar deasupra se toarnă un strop de ulei și câteva picături de oțet. Vasul revine la cuptor pentru încă 10 minute, până când puiul este complet gătit și suculent.

Pentru servire, pieptul de pui și roșiile se pot însoți cu cartofi noi și salată proaspătă, stropindu-le cu puțin din sosul rezultat în timpul coacerii. Pentru cei care doresc să pregătească masa în avans sau să o congeleze, toate etapele se pot realiza până la momentul introducerii vasului în cuptor.