Pui sicilian cu legume și cartofi. Rețeta lui Charlie Bigham

Pui sicilian cu legume și cartofi. Rețeta lui Charlie BighamPui sicilian cu legume. Sursa foto: Pixabay
Bucătarul Charlie Bigham aduce o notă distinctă bucătăriei siciliene printr-o rețetă de pui care combină tradiția cu un strop de originalitate. Potrivit lui Bigham, secretul constă în modul în care carnea este marinată și în combinarea condimentelor.

Charlie Bigham aduce aromele Siciliei în bucătăria ta

Charlie Bigham, bucătarul britanic cunoscut pentru mesele sale gata preparate, aduce un suflu mediteranean cu preparatul său inspirat din Sicilia: pui aromatizat, cu legume coapte și cartofi crocanți.

Carnea de pui este marinată ușor și însoțită de un amestec de roșii, ardei roșu și brânzeturi, printre care mascarpone și Parmigiano Reggiano, combinate cu ierburile tradiționale precum busuiocul și rozmarinul.

Această rețetă pune accent pe prospețimea produselor și pe metodele clasice de gătit, astfel încât fiecare porție să ofere o experiență autentică, aproape ca o călătorie culinară în inima Siciliei.

Mai jos vă prezentăm varianta rețetei pentru „Sicilian Chicken & Roasted Potatoes” de la Charlie Bigham, adaptată pe înțelesul tuturor. Este o rețetă de casă inspirată după produsul original.

Pui sicilian cu cartofi la cuptor, rețetă recomandată de Charlie Bigham

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente:

  • 2 bucăți de pui (piept sau pulpe)
  • 400–500 g cartofi, tăiați cuburi
  • 1–2 roșii coapte sau roșii în bulion
  • 1 ardei roșu, tăiat felii
  • 2 căței de usturoi pisați
  • 2 linguri ulei de măsline extra‑virgin
  • 1 lingură capere (opțional)
  • 1 linguriță oregano uscat
  • Busuioc proaspăt sau uscat
  • 2 linguri mascarpone sau altă cremă de brânză
  • 2 linguri Parmigiano Reggiano ras
  • Sare și piper după gust.
Pui sicilian

Pui sicilian. Sursa foto: charliebighams.com.

Mod de preparare al puiului sicilian

Preîncălzește cuptorul la 200 °C (sau 180 °C cu ventilator). Pune cartofii într‑un bol, stropește‑i cu puțin ulei de măsline, sare, piper și oregano. Întinde‑i pe o tavă de copt într‑un singur strat.

Într‑un vas separat, asezonează puiul cu sare, piper, usturoi și, dacă vrei, puțin suc de lămâie. Aranjează puiul peste cartofi sau alături de aceștia pe tavă. Adaugă felii de roșii și ardei.

Coace totul în cuptorul preîncălzit pentru aproximativ 30–40 de minute, până când puiul e bine făcut, iar cartofii sunt rumeniți și crocanți. Dacă vrei cartofi extra‑crocanți, pune‑i direct pe tavă înainte de a adăuga puiul sau întoarce‑i de parcurs.

Cu cinci minute înainte de final, presară mascarpone și Parmigiano Reggiano peste pui și legume pentru o textură cremoasă și aromată. Servește fierbinte, împreună cu o salată verde simplă sau pâine prăjită. Combinația de pui fraged, legume coapte și cartofi rumeniți amintește de gusturile Mediteranei, cu note de brânzeturi și ierburi aromatice.

