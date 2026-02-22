Primele roșii românești din 2026, vândute la prețuri record. Cât vor plăti românii pentru un kilogram de tomate

Primele roșii românești ar urma să ajungă pe piață între 15 și 30 martie, iar prețurile anunțate de legumicultori au stârnit deja discuții. Din cauza cantităților mici și a efortului necesar pentru a le produce atât de devreme, roșiile vor ajunge la consumatori la prețuri comparabile cu cele ale unui produs de lux, arată AgroTV.

Ion Păunel, producător din județul Olt, afirmă că legumicultura românească a înregistrat o premieră în 2025: tomatele cultivate în solarii au fost disponibile pe piață încă din luna martie.

„Ne referim la tomatele extratimpurii care este posibil să apară în perioada 15-30 martie. În anul 2025 a fost pentru prima dată în istoria legumiculturii în spații protejate din România, mai ales solarii, când fermierii au reușit performanța să ajungă pe piață cu primele tomate românești în intervalul 15-20 martie”, a explicat el.

Anul trecut, kilogramul de roșii românești ajungea la 48 de lei în martie, însă prețul s-ar putea dubla în 2026.

„Prețul la producător, în anul 2025, în funcție de calitate, a fost între 42-48 lei/kg. Ele trec prin două mâini: de la producător pleacă la revânzători en gros, iar acești revânzători le vând către cei care comercializează în piețe. De aici, de la 42-48 lei/kg în prima săptămână, prețul în piețe a fost între 65-75 lei/kg în anul 2025”, a explicat el în emisiunea „Agricultura la Raport”.

În acest an, costurile de producție au crescut cu 35–65% față de anul trecut, din cauza scumpirii inputurilor, energiei și materialelor necesare încălzirii solariilor.

În aceste condiții, producătorii estimează un preț de 45–55 lei/kg la poarta fermei pentru primele tomate extratimpurii, iar la primul revânzător prețul ar putea ajunge la 55–65 lei/kg.

La tarabă, consumatorii ar putea vedea etichete între 70 și 100 lei/kg.

Producătorii afirmă că aceste prețuri se aplică strict în cazul tomatelor extratimpurii, care apar în cantități foarte mici.

„Vreau să mai fac câteva precizări foarte importante. Aceste prețuri vor fi doar la tomatele extratimpurii care vor ieși în luna martie, când în alți ani abia ne gândeam să plantăm. În anii 90, prima tomată în solariile din România apărea pe data de 20-25 mai. Acum apar în martie. Tocmai de aceea le numesc un lux, sunt ca cireșele. Vrei să mănânci cireașă în martie, o plătești. Vrei să mănânci tomată în martie, o plătești”, a mai spus Ion Păunel.