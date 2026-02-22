Social

Raport privind reziduurile de pesticide. Legumele la care s-au găsit cele mai multe probleme

Raport privind reziduurile de pesticide. Legumele la care s-au găsit cele mai multe probleme
Autoritatea Națională Fitosanitară (ANF) a finalizat raportul pentru 2025 privind reziduurile de pesticide. Roșiile au înregistrat cele mai multe probe neconforme, însă procentul total al depășirilor rămâne redus la nivel national, relatează agrointel.ro.

Autoritatea Națională Fitosanitară a anunțat finalizarea Raportului privind Programul Național de Monitorizare a Reziduurilor de Pesticide pentru anul 2025. Verificările au vizat fructe, legume și cereale din producția internă, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 396/2005.

ANF a publicat bilanțul controalelor din 2025 privind reziduurile de pesticide

În cadrul controlului oficial au fost analizate 4.092 de probe. Dintre acestea, 3.059 au provenit din categoria legumelor, 914 din fructe și 119 din cereale.

Probele au fost prelevate de inspectorii fitosanitari din depozite en-gros, supermarketuri, piețe, depozite ale producătorilor și silozuri, conform procedurilor în vigoare.

Macron i-a scris lui Trump și i-a cerut să anuleze sancțiunile americane aplicate unor cetățeni europeni: Se bazează pe analize greșite
Cum vor fi transmise alertele, în funcție de tip și gravitate. Actualizările RO-Alert, explicate de Arafat

Tomatele au înregistrat, potrivit ANF, cele mai multe depășiri pentru reziduuri de pesticide

Datele raportului arată că 40 de probe de legume, reprezentând 1,3% din totalul analizat, au depășit limita maximă admisă pentru reziduuri de pesticide. Cele mai multe cazuri au fost identificate la tomate, unde 23 de probe au fost declarate neconforme.

Salata verde a înregistrat nouă probe peste limită. Alte depășiri au fost constatate la fasole păstăi, țelină cu frunze și leuștean, fiecare cu câte două probe neconforme. Câte o probă peste limita admisă a fost depistată la spanac și mărar.

Substanțele pentru care s-au constatat depășiri includ, printre altele, acetamiprid, bifenazat, carbendazim, clorfenapir, dimetoat, imidacloprid sau tiofanat-metil. Potrivit instituției, reziduurile provin în principal din tratamente cu fungicide, urmate de insecticide și erbicide.

Roșiile românești

Roșiile românești. Sursa foto: arhivă EVZ

Majoritatea probelor s-au încadrat în limitele legale

Raportul indică faptul că 69,4% dintre probele de legume nu au prezentat reziduuri detectabile. Alte 29,3% au conținut reziduuri, însă valorile s-au situat sub limita maximă admisă, fiind considerate conforme.

În același document sunt menționate și legumele la care nu au fost identificate reziduuri în cadrul analizelor. Printre acestea se numără dovleceii, morcovii, varza, usturoiul, sfecla roșie sau vinetele.

Pe lângă controlul oficial, în 2025 au fost analizate și 481 de probe de legume la solicitarea producătorilor sau comercianților, în cadrul procedurilor de autocontrol. Aceste analize au fost efectuate contra cost și nu au făcut parte din programul oficial de supraveghere a pieței.

Responsabilitatea prelevării acestor probe a revenit solicitantului.

