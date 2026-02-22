Cotlete de porc cu unt de citrice. Rețeta lui Max Coen

Bucătarul-șef Max Coen, de la restaurantul Dorian, propune o abordare surprinzătoare în bucătărie: integrarea citricelor în preparate pe bază de carne de porc. Printr-o rețetă ingenioasă de cotlete, acesta arată că aromele proaspete și ușor acidulate pot transforma un preparat clasic într-o experiență gastronomică neașteptată, informează The Guardian.

Citricele nu se rezumă la aciditate, ele pot înlocui cu succes atât zahărul, cât și oțetul, oferind un spectru surprinzător de gusturi, de la note amărui până la dulceață echilibrată sau iuțeală discretă. Cu peste o sută de varietăți de lămâi, clementine și lime disponibile în această perioadă, diversitatea poate părea copleșitoare.

O abordare practică este împărțirea lor în două mari categorii: citrice acre și citrice dulci. Această delimitare simplă devine un ghid util în bucătărie. Odată identificată familia din care face parte fructul ales, folosirea lor devine mai simplă pentru utilizare, fie în sosuri, deserturi sau preparate principale, capătă claritate, explică celebrul bucătar.

Un cotlet de porc condimentat corect nu are nevoie de artificii complicate pentru a impresiona în farfurie. Totuși, un unt aromat, cu accente citrice intense, poate transforma preparatul într-o experiență culinară de neuitat, adăugând un plus de prospețime și punând în valoare gustul bogat al cărnii. Pentru această rețetă, alegeți lămâi cu aciditate pronunțată temperate cu sucul dulce și parfumat de clementine, obținând astfel o combinație delicioasă, recomandă bucătarul-șef.

Pentru rețeta recomandată de bucătarul-șef Max Coen aveți nevoie de următoarele ingrediente:

150 g unt la temperatura camerei,

20 g frunze de pătrunjel, tocate mărunt,

20 g arpagic, tocat mărunt,

1 linguriță sare de mare,

40 ml suc de lămâie sau alt suc de citrice acru,

30 ml suc de clementine sau alt suc de citrice dulce.

Pentru carnea de porc

Sare și piper,

Un cotlet mare de porc mare sau 2 mici,

Ulei pentru rumenire,

Începeți prin a prepara untul aromat de citrice: combinați toate ingredientele într-un bol, amestecând până obțineți o textură fină. Ajustați condimentele după gust, având grijă să echilibrați dulceața cu o notă ușor sărată și un final ușor picant și citric. Păstrați untul la frigider până când va fi folosit sau lăsați-l la temperatura camerei dacă îl veți folosi imediat.

Pentru carnea de porc, preîncălziți cuptorul la 70°C (50°C cu ventilator) sau la 140°F, gaz mic. Încălziți o tigaie pe foc mediu până devine foarte încinsă. Condimentați ușor cotletul pe ambele părți, adăugați puțin ulei în tigaie și rumeniți rapid carnea, aproximativ un minut pe fiecare parte.

Așezați cotletul pe un grătar deasupra unei tăvi și introduceți-l în cuptor pentru 10 minute. Nu curățați tigaia; grăsimea și resturile caramelizate vor adăuga savoare. Scoateți apoi carnea și rumeniți-o din nou în tigaia încinsă pentru un plus de aromă, după care o transferați iar pe grătar și în cuptor pentru încă 10 minute, până când temperatura internă ajunge la 60°C.

Ultimul pas este să prăjiți carnea încă o dată pe aragaz pentru a forma o crustă aurie și a ridica miezul la 63°C. Tăiați cotletul în felii subțiri și serviți-l pe farfurii, acompaniat de untul de citrice topit, turnat generos deasupra.