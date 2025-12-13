Chec de post cu mandarine. Ingredientul care înlocuiește spuma de albușuri

În postul Crăciunului, magazinele și supermarketurile sunt pline de clementine și mandarine dulci. Deși majoritatea oamenilor preferă să le savureze ca atare, acestea adaugă un plus de gust dacă sunt folosite în deserturi. Checul de post cu mandarine este desertul ideal pentru zilele când vrei ceva dulce, ușor și parfumat, fără produse de origine animală. Este pufos, aromat și foarte gustos, iar aroma citricelor îl face perfect pentru orice moment al zilei.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

300 g făină albă

200 g zahăr

1 plic praf de copt (10 g)

1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie

200 ml ulei vegetal

200 ml suc de mandarine proaspăt stors

Coaja rasă de la 2 mandarine

100 ml apă minerală carbogazoasă

Un praf de sare

Începe prin a spăla mandarinele și a rade coaja lor, apoi stoarce sucul. Într-un bol mare, cernem făina împreună cu praful de copt și sarea. Adaugă zahărul și zahărul vanilat și amestecă bine.

Într-un alt bol, combină sucul de mandarine, coaja rasă și uleiul, amestecând până devine omogen. Toarnă treptat amestecul lichid peste ingredientele uscate și amestecă ușor.

Adaugă apa minerală la final pentru un chec mai pufos, având grijă să nu amesteci excesiv. Aceasta poate înlocui cu ușurință spuma de albușuri din rețeta clasică.

Tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt sau unge-o cu puțin ulei și presară făină. Toarnă aluatul în tavă și nivelează suprafața. Preîncălzește cuptorul la 180°C și coace checul timp de 35–40 de minute.

Verifică cu o scobitoare dacă este gata; aceasta trebuie să iasă curată. Lasă checul să se răcească în tavă 10 minute, apoi scoate-l și lasă-l să se răcească complet pe un grătar. Se poate servi simplu sau pudrat cu zahăr.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga 50 g stafide sau nuci tocate. Checul se păstrează bine 2–3 zile într-un recipient ermetic, la temperatura camerei. Dacă vrei un gust mai acrișor, poți ajusta zahărul sau adăuga puțin suc de lămâie.

Acest chec de post cu mandarine este moale, aromat și perfect pentru ceai, cafea sau gustările copiilor.