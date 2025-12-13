Social

Chec de post cu mandarine. Ingredientul care înlocuiește spuma de albușuri

Comentează știrea
Chec de post cu mandarine. Ingredientul care înlocuiește spuma de albușuriChec. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

În postul Crăciunului, magazinele și supermarketurile sunt pline de clementine și mandarine dulci. Deși majoritatea oamenilor preferă să le savureze ca atare, acestea adaugă un plus de gust dacă sunt folosite în deserturi. Checul de post cu mandarine este desertul ideal pentru zilele când vrei ceva dulce, ușor și parfumat, fără produse de origine animală. Este pufos, aromat și foarte gustos, iar aroma citricelor îl face perfect pentru orice moment al zilei.

Chec de post. O rețetă pe care o poți pregăti alături de cei mici

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 300 g făină albă
  • 200 g zahăr
  • 1 plic praf de copt (10 g)
  • 1 plic zahăr vanilat sau 1 linguriță extract de vanilie
  • 200 ml ulei vegetal
  • 200 ml suc de mandarine proaspăt stors
  • Coaja rasă de la 2 mandarine
  • 100 ml apă minerală carbogazoasă
  • Un praf de sare

Începe prin a spăla mandarinele și a rade coaja lor, apoi stoarce sucul. Într-un bol mare, cernem făina împreună cu praful de copt și sarea. Adaugă zahărul și zahărul vanilat și amestecă bine.

Mandarine

Sursa foto: Arhiva EVZ

De ce e important să folosești apă minerală

Într-un alt bol, combină sucul de mandarine, coaja rasă și uleiul, amestecând până devine omogen. Toarnă treptat amestecul lichid peste ingredientele uscate și amestecă ușor.

Sărbători cu miros de iarnă adevărată. Unde va ninge de Crăciun
Sărbători cu miros de iarnă adevărată. Unde va ninge de Crăciun
Salariul minim pe criterii de vechime și studii. Legea care ar putea schimba Codul Muncii
Salariul minim pe criterii de vechime și studii. Legea care ar putea schimba Codul Muncii

Adaugă apa minerală la final pentru un chec mai pufos, având grijă să nu amesteci excesiv. Aceasta poate înlocui cu ușurință spuma de albușuri din rețeta clasică.

Chec de post

Tapetează o tavă de chec cu hârtie de copt sau unge-o cu puțin ulei și presară făină. Toarnă aluatul în tavă și nivelează suprafața. Preîncălzește cuptorul la 180°C și coace checul timp de 35–40 de minute.

Verifică cu o scobitoare dacă este gata; aceasta trebuie să iasă curată. Lasă checul să se răcească în tavă 10 minute, apoi scoate-l și lasă-l să se răcească complet pe un grătar. Se poate servi simplu sau pudrat cu zahăr.

Pentru un plus de aromă, poți adăuga 50 g stafide sau nuci tocate. Checul se păstrează bine 2–3 zile într-un recipient ermetic, la temperatura camerei. Dacă vrei un gust mai acrișor, poți ajusta zahărul sau adăuga puțin suc de lămâie.

Acest chec de post cu mandarine este moale, aromat și perfect pentru ceai, cafea sau gustările copiilor.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

11:14 - Ce a scos la suprafață autopsia în cazul românului ucis în nordul Italiei
11:06 - Contribuțiile persoanelor vulnerabile, propuse pentru scutire de impozit. Proiect
11:00 - Oltenii care au condus Banca Națională a României până la 1931
10:53 - Actorul din filmul „Masca” a murit subit, în apartamentul său din New York
10:40 - Sărbători cu miros de iarnă adevărată. Unde va ninge de Crăciun
10:33 - Un raton a devenit suspect principal într-o serie de „spargeri” după ce a fost găsit beat într-un magazin din Virginia

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale