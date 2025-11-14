Dovlecei umpluți cu orez și legume. Rețeta pe care merită să o încerci în postul Crăciunului

În această perioadă, cei care țin post sunt în căutarea rețetelor simple, care nu necesită prea mult timp petrecut în fața aragazului. Dovleceii umpluți cu orez și legume sunt ideali pentru cinele în familie sau mesele de weekend. Pe lângă gust și aspect, acest preparat are și puține calorii, fiind o opțiune sănătoasă și ușoară pentru sezonul rece. Iată cât de ușor îl poți pregăti.

Dovleceii sunt bogați vitamine și minerale, dar săraci în calorii. În plus, aceștia se gătesc rapid și absorb ușor aromele ingredientelor folosite în orice preparat.

Ingredientele necesare:

4 dovlecei mari

100 g orez

1 ceapă

1 morcov

1 ardei gras

2 linguri pastă de tomate

1 lingură ulei de măsline

Sare, piper și ierburi după gust

Spălați dovleceii și tăiați-i pe lungime, în jumătăți. Cu ajutorul unei linguri, scobiți miezul și semințele, lăsând pereții dovleceilor suficient de groși pentru a menține umplutura.

Puneți orezul într-o cratiță cu apă și un praf de sare și lăsați-l să fiarbă aproximativ 10 minute, până devine ușor moale, dar nu complet gătit. După fierbere, scurgeți excesul de apă. Tocați ceapa, morcovul și ardeiul în cubulețe mici. Într-o tigaie cu puțin ulei de măsline, căliți legumele până devin moi și își eliberează aroma.

Adăugați în tigaie pasta de tomate și orezul fiert, amestecând bine. Condimentați cu sare, piper și ierburi după gust. Lăsați amestecul pe foc câteva minute, pentru ca aromele să se combine. Cu grijă, puneți amestecul de orez și legume în fiecare jumătate de dovlecel, presând ușor pentru a nu se scurge umplutura.

Așezați dovleceii într-o tavă și turnați puțină apă la bază, pentru a împiedica arderea și a păstra dovleceii fragezi. Coaceți la cuptor, la 180°C, timp de 30-40 de minute, până când dovleceii sunt moi și umplutura este bine legată.