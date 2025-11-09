Pâinea veche poate fi vedeta mesei. Rețete și sfaturi de la un chef italian

Pâinea veche nu mai trebuie privită ca pe un simplu rest alimentar. Celebrul chef italian Michele Casadei Massari ne învață cum să transformăm pâinea în preparate delicioase, specifice bucătăriei italienești. De la bruschette aromate, până la supe și salate reinterpretate, pâinea veche poate redeveni vedeta mesei.

Chef Casadei Massari subliniază că, dincolo de gust, această practică are și un impact pozitiv asupra mediului, reducând risipa alimentară. Ideea este simplă: nu mai aruncați pâinea veche, ci oferiți-i o a doua șansă prin rețete inventive, care aduc savoare și creativitate în bucătărie.

Astfel, tradiția italiană de a valorifica fiecare ingredient capătă sens modern, combinând sustenabilitatea cu plăcerea gustului. Cu doar câteva trucuri, pâinea uscată se transformă în aperitive rafinate sau feluri principale surprinzătoare, iar masa devine un prilej de inventivitate culinară.

Dincolo de rețete și tehnici, această filozofie a transformării simplelor resturi în preparate savuroase este o lecție de viață transmisă din generație în generație. Numeroase rețete tradiționale italiene au la bază pâinea uscată, transformată cu ingeniozitate în supe dense, tocane aromate sau firimituri crocante care dau savoare mâncărurilor.

Această creativitate culinară, născută din nevoia de a valorifica fiecare ingredient, este astăzi o marcă a culturii italiene, prezentă nu doar în casele oamenilor, ci și în restaurantele de top.

„Nu am învățat despre sustenabilitate acum fiind trend, ci la masa bunicii mele, Clara, în Monterado”, povestește Michele Casadei Massari, chef și CEO al restaurantului Lucciola din Manhattan. „Pâinea era sacră. Când se învechea, nu dispărea, se transforma. Bunica o folosea pentru pappa al pomodoro, supe simple sau ca firimituri pentru chiftele și gratinuri”.

Pentru Casadei Massari, această atitudine este mai mult decât un obicei culinar, este o moștenire de familie. „Reflexul de a nu risipi nimic și de a transforma totul este cea mai autentică lecție italiană pe care o transmit zilnic la Lucciola”.

Chef-ul își amintește și de străbunica sa, o romană cu rădăcini toscane, care reușea să dea o nouă viață pâinii vechi. „O rehidrata în lapte pentru chiftele fragede, o adăuga în supe consistente precum ribollita sau o transforma în pappa al pomodoro, o tocană densă în care pâinea tare devenea moale și parfumată datorită sosului de roșii”.

Astfel, dintr-un gest simplu de a nu arunca pâinea, s-a născut una dintre cele mai frumoase expresii ale bucătăriei italiene: arta de a transforma simplitatea în rafinament.

Dincolo de celebra pappa al pomodoro, Italia ascunde o întreagă tradiție culinară construită pe ideea de a reinventa pâinea veche. Printre cele mai îndrăgite preparate se numără panzanella, o salată rustică descrisă de Massari drept „pâinea de ieri reînviată cu prospețimea legumelor de vară”.

În această rețetă plină de culoare, bucățile de pâine uscată sunt readuse la viață printr-un amestec de apă sau oțet, apoi combinate cu roșii coapte, ceapă, castraveți, busuioc și un strop generos de ulei de măsline extravirgin.

O altă modalitate ingenioasă de a valorifica pâinea de o zi este prepararea passatelli-lor, fire delicate din pesmet și Parmigiano Reggiano perfecte pentru a fi servite în supă. Massari amintește și de canederli, „găluștele de pâine”. Acestea pot conține brânzeturi, mezeluri, ierburi aromatice și sunt savurate fie în supă, fie alături de un sos cremos de brânză.

Pentru Massari, toate aceste rețete reprezintă o filozofie culinară ce refuză risipa. Aceeași abordare o aplică și în prepararea sosului de roșii: folosește fructul întreg, fără miez, copt lent la cuptor, ulei de măsline și sare, pentru un gust mai bogat și o textură catifelată.

Așadar, data viitoare când rămâneți cu pâine veche, puteți desigur să o transformați în pesmet, crutoane sau budincă. Însă, dacă vreți să urmați spiritul italian, redescoperiți aceste rețete tradiționale care dovedesc că simplitatea poate fi sinonimă cu rafinamentul.

Chef Michele Casadei Massari aduce în prim-plan o reinterpretare a unui mâncări clasice: sosul de roșii prăjite la cuptor. Secretul preparatului său constă în folosirea unor ingrediente de cea mai bună calitate, combinate cu o tehnică simplă, dar atent executată. La final, sosul este desăvârșit cu ulei de măsline extravirgin presat la rece Palazzo di Varignana, provenit dintr-o zonă pitorească de lângă Bologna, și câțiva fulgi de sare de mare. Rezultatul? Aproximativ cinci căni de sos intens aromat, perfect pentru paste, bruschete.

Ingrediente:

2,2 kg de roșii bine coapte (aproximativ 12 roșii mari), spălate și curățate de cotor,

2 șalote medii, curățate și tăiate în jumătate,

3 linguri de ulei de măsline extravirgin,

1 ½ lingurițe de sare kosher (sau după gust),

2 linguri de ulei de măsline extravirgin presat la rece,

Fulgi de sare de mare Maldon, pentru echilibru și textură.

Mod de preparare:

Preîncălziți cuptorul la 190°C și tapetați o tavă cu hârtie de copt.

Tăiați roșiile în jumătăți sau sferturi, păstrând pielița și semințele – acestea vor adăuga profunzime gustului.

Adăugați șalotele și stropiți totul cu ulei de măsline. Presărați uniform sarea.

Coaceți legumele timp de 60–75 de minute, până când roșiile capătă o nuanță aurie, pielițele se caramelizează ușor, iar șalotele devin fragede.

Transferați tot conținutul tăvii – roșii, șalote și sucul eliberat – într-un blender. Mixați până obțineți o textură catifelată, dar nu complet omogenă; bucățile fine de pieliță oferă un farmec rustic sosului.

La final, încorporați uleiul de măsline presat la rece și asezonați cu fulgi de sare de mare după gust.

Un simbol al bucătăriei toscane, Pappa al Pomodoro este o supă densă făcută din ingrediente simple. Versiunea propusă de Massari păstrează spiritul tradițional al rețetei, îmbinând perfect gustul intens al roșiilor cu aroma inconfundabilă a pâinii de casă și prospețimea busuiocului.

Ingrediente pentru patru porții:

3 linguri de ulei de măsline extravirgin, plus puțin pentru servire

1 șalotă tocată fin (opțional)

800–900 g sos de roșii coapte în cuptor, cu bucăți întregi

400 g pâine țărănească de o zi, ruptă în bucăți

3 căni de supă fierbinte de legume (ideal, îmbogățită cu coji de Parmigiano Reggiano)

Sare de mare, după gust

½ cană de frunze proaspete de busuioc, rupte cu mâna

Piper negru proaspăt măcinat

Mod de preparare:

Într-o cratiță, încingeți uleiul de măsline și, dacă doriți un plus de aromă, adăugați șalota tocată (un tip de ceapă mică), lăsând-o să se înmoaie ușor, fără să se rumenească. Încorporați sosul de roșii și lăsați-l să fiarbă molcom cinci minute, pentru ca aromele să se combine.

Adăugați apoi pâinea veche ruptă și turnați treptat supa fierbinte, amestecând constant până când bucățile de pâine se desfac și se transformă într-o pastă densă. Lăsați totul să fiarbă la foc mic timp de 15–20 de minute, până ce obțineți o consistență cremoasă și catifelată.

Condimentați cu sare de mare, opriți focul și adăugați frunzele de busuioc, lăsând preparatul să se odihnească câteva minute pentru ca aromele să se întrepătrundă. Se servește caldă sau la temperatura camerei, cu un fir de ulei de măsline extravirgin și un praf de piper negru.