Pâinea care nu lipsea de pe masa lui Ceaușescu, în continuare căutată de români. Cât costă și ce o face atât de specială

În vestul țării, locuitorii din județul Arad păstrează o tradiție culinară aparte, reprezentată de Pita de Pecica, o pâine cu gust inconfundabil, odinioară trimisă la București cu avionul pentru familia Ceaușescu. Aceasta se remarcă prin modul tradițional de preparare, prin folosirea cumlăului în loc de drojdie , dar și prin grâul bogat în gluten, cultivat în Câmpia Mureșului.

Aluatul se frământă până când „asuda grinda”, iar dospirea are loc într-o cameră încălzită, în timp ce focul din cuptor este pregătit cu atenție pentru a asigura o coacere uniformă.

Coacerea pe vatră, urmată de ștergerea pâinii cu apă, îi conferă frăgezimea și coaja lucioasă, păstrând pâinea proaspătă timp de mai multe zile.În perioada comunistă, tradiția era păstrată în brutăria CAP „Ogorul”, care producea pita de Pecica și o trimitea la București, pentru a ajunge pe masa dictatorului. Astăzi, pâinea poate fi găsită în Arad, dar și în piața Obor din Capitală.

Pe TikTok, un comerciant care vinde pâine de Pecica în Capitală încearcă să îi convingă pe internauți că aceasta are un gust aparte

„Aceasta este pâinea pe care o mânca tovarășul Nicolae Ceaușescu. Pâinea de Pecica era transportată în mod regulat în București din județul Arad la cererea expresă a lui Ceaușescu”, a explicat vânzătorul.

În piața Obor, pâinea de Pecica se vinde la prețul de 15 lei pe kilogram, iar bucureștenii care îi apreciază gustul și consistența se înghesuie să o cumpere.

De asemenea, pâinea poate fi găsită și în magazinele din Pecica, iar brutăriile nu duc lipsă de clienți. Turiștii care trec prin zonă nu ezită să o guste.

Pita de Pecica a obținut recunoaștere europeană ca produs cu Indicație Geografică Protejată (IGP), iar eticheta sa include numele produsului, mențiunea IGP, tipul produsului, numele producătorului și organismele de certificare. În România, marca este protejată din 2011, iar în 2022 protecția a fost prelungită pentru următorii zece ani. Această pâine se distinge prin forma alungită, crestătura vizibilă, coaja brună și fragedă, greutatea variabilă între 0,5 și 4 kilograme și miezul umed și elastic.

Tradiția Pitei de Pecica este celebrată anual la Praznicul de Pită Nouă, sărbătoare care continuă să adune localnicii pentru a onora meșteșugul și istoria acestui produs emblematic.