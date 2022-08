Rețetă, pâine de casă nefrământată. Se prepară foarte ușor și e delicioasă

Pâinea de casă fără frământare se prepară mult mai ușor. Se amestecă ingredientele 30 de secunde cu o lingură de lemn și gata. Ea nu trebuie lăsată la dospit peste noapte, ci doar 2 ore și jumătate!

Cu această rețetă nu trebuie să lașați aluatul cu drojdie la dospit peste noapte (sau 12 ore, cum se indică în majoritatea rețetelor). Drojdia care stă atât de mult lasă un iz pronunțat de ferment în aluat, iz care se simte și după coacere. Aceasta poartă denumirea de „pâinea leneșului” sau a gospodinei ocupate.

Se folosește 700 ml apă la 1000 g făină și se adaugă 50 g ulei pentru a obține o compoziție moale. La această rețetă cele mai importante manevre sunt cele de împăturire și modelare ( strech & fold și shaping). Ea trebuie împăturită de două ori, iar aceste manevre de brutărie (întindere + pliere și darea unei forme) sunt menite să consolideze rețeaua de gluten din aluat, rețea care conferă ținută pâinii și textură miezului.

Formula brutarilor este de 2% sare față de cantitatea de făină – în cazul nostru 2% din 1 kg adică 20 g. Din aceste cantități (1 kg de făină) iese o pâine de cca. 1,6 kg.

Cum se prepară pâinea fără frământare

Într-un bol se pune apă călduță, zahărul și drojdia. Peste ele se adaugă uleiul, apoi toată făina. Se presară și sarea. Se amestecă cu lingura de lemn 20-30 de secunde fără a ne chinui să omogenizăm perfect totul. Se acoperă vasul cu o pungă de plastic și se lasă la dospit o oră.

Se ia din nou lingura de lemn și se amestecă 20-30 de secunde. Observați că aluatul deja se leagă, se comportă cu totul altfel. S-a format rețeaua de gluten, drojdia și-a făcut și ea treaba. Se acoperă vasul cu o pungă și se mai lasă la dospit 30 de minute pentru a crește.

Pentru a îi da o formă frumoasă preparatului, aluatul de pâine se răstoarnă pe masa de lucru ușor. Se aplatizează aluatul cu mâna și se împăturește în 3 pe lat, apoi încă în 3 pe lung. Se lasă 10 minute la odihnă (destindere), acoperit cu o cârpă de bucătărie. Acest procedeu se numește stretch and fold (întinde și pliază). După acest răstimp se întinde din nou, se împăturește iar în 3 și se rulează foarte strâmt (ca un cilindru), dând formă pâinii (shaping). Se simte deja la mână că aluatul a devenit mai ferm și mai elastic.

Între timp încingem cuptorul la 240° C cu căldură sus+jos+ventilație (maximum și la cuptoarele pe gaz). În cuptor vom pune la încins și un vas termorezistent cu capac de minim 6l. Vasul poate fi o cratiță (clasică sau de fontă) care să aibă capac potrivit. Pâinea se coace 30 de minute cu capac la 230° C. După acest răstimp ridicăm capacul de pe oală și mai coacem pâinea alte 15 minute la 200 C. În total am copt această pâine timp de 45 de minute, potrivit savoriurbane.com.