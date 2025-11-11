Trei rețete de supe ideale pentru sezonul rece. Fac minuni în perioadele în care te confrunți cu răceala
- Mădălina Sfrijan
- 11 noiembrie 2025, 09:02
În zilele friguroase, supele calde sunt îndrăgite de toată lumea, iar gustul lor bogat și aromele de sezon le transformă într-un adevărat festin. Indiferent de legumele alese pentru prepararea lor, acestea sunt perfecte pentru întreaga familie. Iată trei rețete ușor de pregătit.
Supă cremă de dovleac
Aromată și fină, supa cremă de dovleac este vedeta toamnei. Se prepară din dovleac copt, morcovi și ceapă, toate fierte până devin moi, apoi pasate cu puțin unt și smântână.
Pentru un plus de gust, se adaugă ghimbir ras și un praf de scorțișoară. Se servește caldă, cu crutoane sau semințe de dovleac prăjite.
Ingredientele necesare:
- Dovleac – 500 g
- Morcovi – 2 bucăți
- Ceapă – 1 buc
- Unt – 2 linguri
- Smântână – 100 ml
- Ghimbir ras – 1 linguriță
- Scorțișoară – un praf
- Sare și piper – după gust
- Crutoane sau semințe de dovleac prăjite – pentru servit
Lintea roșie, ingredientul vedetă
Consistentă și plină de proteine, supa de linte este alegerea perfectă pentru zilele friguroase. Lintea roșie se fierbe împreună cu morcovi, țelină, usturoi și o lingură de pastă de roșii.
Condimentele, precum chimenul, coriandrul și piperul negru, îi dau supei o notă aparte, iar la final, câteva picături de lămâie îi echilibrează gustul.
Ingrediente:
- Linte roșie – 200 g
- Morcovi – 2 bucăți
- Țelină – 1 tulpină
- Usturoi – 2 căței
- Pastă de roșii – 2 linguri
- Chimen – 1 linguriță
- Coriandru – 1 linguriță
- Piper negru – după gust
- Suc de lămâie – câteva picături la final
- Sare – după gust
- Apă sau supă de legume – 1 l
Supă rustică de legume cu tăiței
Clasică și reconfortantă, această supă reunește gusturile autentice ale legumelor de toamnă. Se folosesc cartofi, morcovi, păstârnac, țelină, ardei și dovlecel.
După ce fierb, se adaugă tăiței de casă și verdeață proaspătă — pătrunjel sau leuștean. Este o supă simplă, hrănitoare, potrivită pentru întreaga familie.
Ingredientele de care vei avea nevoie:
- Cartofi – 2 bucăți
- Morcovi – 2 bucăți
- Păstârnac – 1 buc.
- Țelină – 1 tulpină
- Ardei gras – 1 buc.
- Dovlecel – 1 buc.
- Tăiței – 100 g
- Pătrunjel sau leuștean – pentru servit
- Sare și piper – după gust
- Apă sau supă de legume – 1,5 l
Indiferent de varianta aleasă, rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor. O supă caldă nu doar alungă frigul, ci și aduce bucurie în serile liniștite de toamnă.
