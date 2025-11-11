Trei rețete de supe ideale pentru sezonul rece. Fac minuni în perioadele în care te confrunți cu răceala

În zilele friguroase, supele calde sunt îndrăgite de toată lumea, iar gustul lor bogat și aromele de sezon le transformă într-un adevărat festin. Indiferent de legumele alese pentru prepararea lor, acestea sunt perfecte pentru întreaga familie. Iată trei rețete ușor de pregătit.

Aromată și fină, supa cremă de dovleac este vedeta toamnei. Se prepară din dovleac copt, morcovi și ceapă, toate fierte până devin moi, apoi pasate cu puțin unt și smântână.

Pentru un plus de gust, se adaugă ghimbir ras și un praf de scorțișoară. Se servește caldă, cu crutoane sau semințe de dovleac prăjite.

Ingredientele necesare:

Dovleac – 500 g

Morcovi – 2 bucăți

Ceapă – 1 buc

Unt – 2 linguri

Smântână – 100 ml

Ghimbir ras – 1 linguriță

Scorțișoară – un praf

Sare și piper – după gust

Crutoane sau semințe de dovleac prăjite – pentru servit

Consistentă și plină de proteine, supa de linte este alegerea perfectă pentru zilele friguroase. Lintea roșie se fierbe împreună cu morcovi, țelină, usturoi și o lingură de pastă de roșii.

Condimentele, precum chimenul, coriandrul și piperul negru, îi dau supei o notă aparte, iar la final, câteva picături de lămâie îi echilibrează gustul.

Ingrediente:

Linte roșie – 200 g

Morcovi – 2 bucăți

Țelină – 1 tulpină

Usturoi – 2 căței

Pastă de roșii – 2 linguri

Chimen – 1 linguriță

Coriandru – 1 linguriță

Piper negru – după gust

Suc de lămâie – câteva picături la final

Sare – după gust

Apă sau supă de legume – 1 l

Clasică și reconfortantă, această supă reunește gusturile autentice ale legumelor de toamnă. Se folosesc cartofi, morcovi, păstârnac, țelină, ardei și dovlecel.

După ce fierb, se adaugă tăiței de casă și verdeață proaspătă — pătrunjel sau leuștean. Este o supă simplă, hrănitoare, potrivită pentru întreaga familie.

Ingredientele de care vei avea nevoie:

Cartofi – 2 bucăți

Morcovi – 2 bucăți

Păstârnac – 1 buc.

Țelină – 1 tulpină

Ardei gras – 1 buc.

Dovlecel – 1 buc.

Tăiței – 100 g

Pătrunjel sau leuștean – pentru servit

Sare și piper – după gust

Apă sau supă de legume – 1,5 l

Indiferent de varianta aleasă, rezultatul final va fi pe măsura așteptărilor. O supă caldă nu doar alungă frigul, ci și aduce bucurie în serile liniștite de toamnă.