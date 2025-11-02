Ingredientul pe care bulgăroaicele îl adaugă în borcanele cu murături. Secretul este păstrat din generație în generație

Murăturile bulgărești sunt apreciate pentru aroma gustul echilibrat între acru și dulceag. Secretul lor nu are legătură doar în legumele proaspete, ci și cu mirodieniile folosite și în modul de preparare. Un ingredient care nu lipsește din borcanele cu murături pregătite de bulgăroaice este ceapa.

Ceapa se taie rondele subțiri și se pune printre legumele din borcan. Pe lângă ceapă, gospodinele din țara vecină folosesc mărar proaspăt, frunze de viță, frunze de hrean și usturoi.

Dacă vrei să prepari castraveți murați ca în Bulgaria, această rețetă îți va fi de ajutor.

Ingredientele necesare:

1 kg castraveți mici și tari

1 ceapă mare, tăiată rondele subțiri

3-4 căței de usturoi

1 legătură de mărar proaspăt

1 frunză de viță sau frunză de hrean

2 linguri de sare neiodată

1 litru apă

1 lingură de zahăr (opțional, pentru un gust ușor dulceag)

1 linguriță boabe de piper

Spală bine castraveții și taie ceapa rondele. Curăță usturoiul și pregătește mărarul. Într-un borcan curat, așază un strat de frunze de viță sau hrean, apoi un strat de castraveți. Adaugă rondele de ceapă și câțiva căței de usturoi, presară boabe de piper și mărar. Continuă să așezi straturile până umpli borcanul.

Într-o cratiță, dizolvă sarea și zahărul în apă fierbinte, lasă să se răcească și toarnă saramura peste legume până le acoperi complet. Acoperă borcanul cu un capac și lasă-l la temperatura camerei 2-3 zile, apoi depozitează-l în frigider sau cămară răcoroasă. Murăturile vor fi gata după aproximativ o săptămână, dar gustul lor se intensifică după 2-3 săptămâni.

În România, majoritatea gospodinelor pregătesc salată de ardei kapia copți, însă cele din țara vecină îi pun adesea la murat. Rețeta este simplă și nu necesită prea mult timp petrecut în bucătărie.

Ingrediente:

1 kg ardei kapia roșii

1 ceapă mare, tăiată rondele subțiri

3-4 căței de usturoi

1 legătură de mărar proaspăt

1 frunză de viță sau hrean

2 linguri sare neiodată

1 litru apă

1 lingură zahăr (opțional)

1 linguriță boabe de piper

Spală bine ardeii și taie ceapa rondele. Curăță usturoiul și pregătește mărarul. Într-un borcan curat, așază frunza de viță sau hrean la bază, apoi pune un strat de ardei. Adaugă rondele de ceapă, câțiva căței de usturoi, boabe de piper și mărar. Continuă să așezi straturile până umpli borcanul.

Pregătește saramura: dizolvă sarea și zahărul în apă fierbinte, lasă să se răcească și toarnă peste ardei, astfel încât să fie complet acoperiți.

Acoperă borcanul și lasă-l la temperatura camerei 2-3 zile, apoi păstrează -l în frigider sau cămară răcoroasă.