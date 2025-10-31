Social

Rețetă de marmeladă de gutui. Deliciul care îți parfumează casa în zilele friguroase de iarnă

Marmeladă. Sursa foto: Pixabay
În această perioadă, tarabele din piețele agroalimentare sunt pline de fructe de toamnă, iar gutuile se află pe lista celor preferate de gospodinele cu experiență. Fie că aleg să le folosească pentru gem, compot sau marmeladă, acestea au un parfum deosebit. În plus, gutuile te trimit cu gândul la iernile friguroase din copilărie.

Marmeladă de gutui. Rețeta explicată pas cu pas

Chiar dacă gutuile nu arată perfect și prezintă mici urme de lovituri sau pete superficiale pe coajă, gustul lor rămâne la fel de delicios și parfumat.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 1,5 kg gutui coapte și parfumate
  • 1 kg zahăr
  • 1 lămâie (zeama și coaja rasă)
  • 250 ml apă
  • 1 linguriță de scorțișoară sau cuișoare pentru aromă

Pentru început, gutuile se spală bine și se curăță de cotor și semințe. Coaja poate fi păstrată dacă doriți o marmeladă mai aromată și cu o ușoară textură.

Gutui

Gutui. Sursa foto. Pixabay

Cum procedezi

Fructele se taie în cuburi și se pun într-o cratiță cu apă, lăsându-le să fiarbă la foc mic până devin moi. Procesul poate dura între 20 și 30 de minute, în funcție de coacerea fructelor. După ce gutuile s-au înmuiat, se pasează cu blenderul sau prin sită pentru a obține un piure fin.

Piureul de gutui se pune din nou pe foc, iar zahărul se adaugă treptat, amestecând constant pentru a se dizolva complet. La acest punct, se adaugă și zeama de lămâie, care ajută la conservare și accentuează aroma fructului.

Marmeladă de gutui. Ultimul pas

Pentru o notă specială, se pot adăuga coajă de lămâie rasă sau câteva bucățele de scorțișoară. Marmelada se fierbe la foc mic, amestecând frecvent, până capătă consistența dorită – de regulă, când se desprinde de pe marginea cratiței, este gata.

La final, marmelada fierbinte se toarnă în borcane sterilizate, se sigilează și se lasă să se răcească. Fie că este savurată imediat sau păstrată câteva luni, această marmeladă va fi pe placul tuturor.

Proiecte speciale