Rețetă ușoară de Kimchi. Varza murată coreeană, un deliciu pentru cei care preferă mâncarea picantă

Kimchi. Sursa foto: Freepik
Kimchi, celebra varză murată coreeană, are succes în rândul românilor care preferă preparatele picante. Pe rețelele sociale, internauții pasionați de domeniul culinar le recomandă urmăritorilor lor să încerce varză murată coreeană.

Cum prepari acasă Kimchi

Gustul acrișor, ușor iute și plin de arome transformă kimchi într-un adevărat simbol al bucătăriei asiatice. Preparatul poate fi realizat cu ușurință acasă, folosind ingrediente la îndemâna oricui.

Ingredientele de care vei avea nevoie:

  • 1 varză chinezească (aproximativ 1,5 kg)
  • 3 linguri sare grunjoasă
  • 2 morcovi medii, tăiați fâșii subțiri
  • 4-5 cepe verzi, tăiate pe diagonală
  • 4 căței de usturoi
  • 1 lingură ghimbir proaspăt ras
  • 3-4 linguri pastă de chili coreeană (gochugaru)
  • 1 linguriță zahăr (opțional, pentru echilibrarea gustului)
  • 1 lingură sos de pește (opțional)

Mod de preparare

Taie varza chinezească în sferturi pe lungime și îndepărtează cotorul mai gros. Presară sarea grunjoasă între frunze și las-o într-un bol mare timp de 2-3 ore, amestecând ocazional, până când varza se înmoaie și lasă apă.

Clătește varza sub jet de apă rece de 2-3 ori, pentru a îndepărta excesul de sare. Stoarce ușor frunzele pentru a elimina apa în plus.

Mărunțește usturoiul și amestecă-l cu ghimbirul ras, pasta de chili, zahărul și sosul de pește, dacă folosești. Vei obține o pastă omogenă și aromată. Taie morcovii și ceapa verde, apoi adaugă-le peste varza pregătită. Încorporează pasta de condimente peste legume și frământă ușor cu mâinile.

Kimchi. Sursa foto: Freepik

Cum se păstrează varză murată coreeană

Transferă amestecul într-un borcan curat, presând ușor pentru a elimina aerul și a compacta legumele. Lasă aproximativ 2-3 cm liberi în partea de sus a borcanului, pentru că legumele se vor umfla în timpul fermentației.

Acoperă borcanul cu capac sau cu un prosop curat și lasă-l la temperatura camerei 1-3 zile, în funcție de cât de acrișor îți place kimchi-ul. Verifică zilnic și apasă ușor legumele pentru a elibera bulele de aer.

După fermentare, închide ermetic borcanul și păstrează kimchi-ul în frigider. Gustul se va intensifica în următoarele zile, devenind mai aromat și ușor picant.

1
