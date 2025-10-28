Social

Rețetă de clătite rusești. Secretul texturii fine și al gustului autentic

Rețetă de clătite rusești. Secretul texturii fine și al gustului autenticClătite rusești. Sursa foto: Freepik
Din cuprinsul articolului

Clătitele rusești se deosebesc de cele românești prin folosirea drojdiei în aluat, ceea ce le face mai pufoase și le dă o textură asemănătoare unor mini-pancakes, potrivit clickpoftabuna.ro.

Ingrediente pentru rețeta de clătite rusești

  • 100 g făină;
  • 1 ou;
  • 120 ml lapte călduț;
  • 50 ml apă carbogazoasă;
  • 5 g drojdie uscată;
  • 1 praf de sare;
  • 1 linguriță zahăr;
  • 1 lingură unt topit + extra pentru uns tigaia;
  • 100 g smântână grasă;
  • 50 g caviar negru;
  • pătrunjel, pentru decor.

Mod de preparare

Drojdia se amestecă cu zahărul și laptele călduț, apoi se lasă aproximativ zece minute, până când începe să se formeze spumă.

Bol cu făină

Bol cu făină. Sursa foto: Freepik

Într-un bol încăpător se pune făina cu sarea, se toarnă amestecul de drojdie, iar apoi se adaugă oul, untul topit și apa minerală. Compoziția se omogenizează bine până devine lichidă, după care se lasă la crescut timp de 20–30 de minute, acoperită.

Se încinge o tigaie antiaderentă unsă ușor cu unt, apoi se toarnă aluatul cu lingurița, formând discuri mici. Fiecare clătită se coace câte 1–2 minute pe fiecare parte, până capătă o culoare aurie. După coacere, se așază pe un platou și se lasă să se răcească ușor. Pe fiecare clătită se pune o linguriță de smântână, se adaugă caviar și se decorează cu verdeață.

Rețetă de clătite poloneze cu mere

Ingrediente:

  • 250 g făină;
  • 7 g praf de copt;
  • un praf de sare;
  • 250 ml lapte;
  • 50 g zahăr;
  • 1 linguriță extract vanilie;
  • 1 ou;
  • 2 mere mari, curățate și date prin răzătoare;
  • ulei, pentru prăjit;
  • zahăr pudră, pentru presărat;
Clătite

Clătite. Sursa foto: Pixabay

Mod de preparare

Într-un bol se amestecă făina cu praful de copt, zahărul și sarea. Într-un alt vas se bat oul, laptele și vanilia. Lichidul se toarnă peste ingredientele uscate și se amestecă până când rezultă un aluat gros, ușor curgător. Se adaugă merele scurse și se amestecă delicat.

Se încinge o tigaie cu puțin ulei, la foc mediu. Cu o lingură se iau porții din aluat, se pun în tigaie și se aplatizează ușor. Fiecare porție se prăjește 2–3 minute pe ambele părți, până capătă o nuanță aurie. Clătitele se scot pe un șervet de hârtie, se presară cu zahăr pudră și se servesc calde.

