Ouăle la tigaie vor fi de neuitat cu acest ingredient pe care sigur îl ai acasă

Chiar și cea mai simplă rețetă poate fi transformată într-un preparat de top dacă știi ce trucuri să aplici. Ouăle la tigaie, un meniu clasic al dimineților, pot căpăta un gust sofisticat și o textură perfectă adăugând un singur ingredient surprinzător, pe care mulți îl au deja în bucătărie, a dezvăluit renumita bucătăreasă Angela Hartnett.

Acest detaliu aparent banal face diferența între un mic dejun banal și unul „demn de stele Michelin”. Renumita bucătăreasă britanică Angela Hartnett a împărtășit recent publicului modul ei special de a pregăti ouăle prăjite, dezvăluind ingredientul surpriză care transformă această rețetă clasică într-una cu adevărat specială.

Considerate ca fiind un aliment de bază pentru micul dejun datorită versatilității lor, ouăle au fost vedetele unui episod recent din podcastul Dish, unde Angela, alături de co-prezentatorul Nick Grimshaw au făcut o demonstrație culinară aparte.

Hartnett a ridicat ștacheta preparatului simplu adăugând un ingredient neașteptat, menit să intensifice savoarea ouălor prăjite. Demonstrând cum pot fi transformate într-un deliciu „demn de stele Michelin”, ea a stârnit reacții entuziaste, inclusiv în mediul online, unde clipul a fost însoțit de descrierea sugestivă: „Ouă cu stea Michelin!”.

Într-o tigaie bine încinsă, se adaugă o porție generoasă de unt de calitate superioară. Trei ouă sunt sparte cu grijă, iar albușurile sunt așezate atent cu o lingură, pentru a-și păstra forma distinctă în timpul gătirii.

Se adaugă frunze proaspete de salvie, o alegere pe care Angela o consideră „absolut delicioasă”, urmate de un praf subtil de fulgi de chili, pentru un strop de iuțeală.

„Îmi place când ouăle capătă un aspect efervescent și voluptuos”, a mărturisit Nick, referindu-se la textura finală a preparatului.

În acest punct intervine ingredientul surpriză: anșoa. Câteva fileuri, împreună cu puțin ulei din conservă, sunt adăugate în tigaie, lăsându-le să se topească ușor în untul fierbinte, creând o bază intens savuroasă.

Tigaia este luată de pe foc, iar ouăle sunt stropite cu amestecul bogat de unt și anșoa. Pentru un plus de savoare, Angela recomandă servirea cu o felie de pâine prăjită. La final, ouăle sunt acoperite cu restul de unt aromatizat, completând un preparat pe care cei doi l-au descris, simplu, dar convingător: „delicios”.