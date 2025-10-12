Cel mai apreciat sos pentru paste din lume, făcut de Marcella Hazan, o legendă a bucătăriei italiene

Rețeta legendară de sos de roșii creată de Marcella Hazan, celebra autoare italiană de cărți de bucate, este apreciată în întreaga lume pentru simplitatea și gustul său inconfundabil. Cu doar trei ingrediente, sosul a devenit cel mai apreciat din lume.

Totuși, deși rețeta originală este considerată perfectă, un mic truc adăugat de-a lungul timpului a transformat-o, pentru unii, într-o variantă și mai savuroasă. O coajă de parmezan, lăsată să fiarbă în sos, îi oferă o profunzime și un gust care ridică acest preparat la un alt nivel.

Iar când acest ingredient lipsește, de obicei, păstrat în congelator special pentru acest sos, diferența se simte imediat. Marcella Hazan descria acest sos ca fiind „cel mai simplu de preparat” și totodată „cel mai pur și mai dulce”.

Spunea că unii l-au gustat direct din oală, cu lingura, fără să mai aibă răbdare să-l pună peste paste. Deși l-a recomandat în special pentru gnocchi din cartofi, sosul este la fel de bun și pentru spaghete, penne sau rigatoni.

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele ingrediente:

2 conserve de roșii întregi decojite, câte 400 g fiecare, cu tot cu suc,

5 linguri (aproximativ 70 g) de unt,

o ceapă medie, curățată și tăiată pe jumătate,

o bucată de coajă de parmezan,

sare, după gust.

Mod de preparare: Roșiile din conserve se pun într-o cratiță împreună cu untul, ceapa, coaja de parmezan și sarea. Se fierb la foc mic, fără capac, timp de aproximativ 45 de minute, până când untul începe să se separe de sos. În timpul fierberii, amestecați și zdrobiți bucățile mai mari de roșii cu dosul unei linguri de lemn. La final, potriviți sosul cu sare după gust și îndepărtați ceapa înainte de a-l combina cu pastele. Sosul se servește de obicei cu parmezan ras.

Marcella Hazan, figura emblematică a gastronomiei italiene, este recunoscută drept una dintre cele mai influente autoare de cărți de bucate italiene din secolul XX. Deși născută în Italia, la Cesenatico, în 1924, pasiunea sa pentru gătit a prins contur în Statele Unite, acolo unde s-a mutat împreună cu soțul ei, Victor Hazan.

Curios este că Marcella nu a fost, inițial, nici bucătar profesionist, nici pasionată de gătit, ea urmase facultatea de științe naturale la Ferrara, urmată de un doctorat la Padova, iar arta culinară a descoperit-o mult mai târziu, de nevoie.

Rețetele sale sunt lipsite de artificii, reflectând tradiția gastronomică italiană, una bazată pe ingrediente simple. A devenit celebră în anii ’70, odată cu publicarea volumului „The Classic Italian Cook Book”, care a deschis apetitul americanilor pentru bucătăria italiană autentică, dincolo de pizza și spaghetti.

De-a lungul timpului, Marcella Hazan a influențat generații întregi de bucătari, iar moștenirea sa rămâne vie și astăzi datorită cărților sale, traduse în mai multe limbi. Marcella Hazan a murit în 2013, dar numele său rămâne sinonim cu autenticitatea și rafinamentul culinar italian, potrivit dailyrecord.co.uk.