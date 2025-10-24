Social

Salata de varză roșie la borcan. Ingredientul care o păstrează crocantă toată iarna

Salata de varză roșie la borcan. Ingredientul care o păstrează crocantă toată iarnavarza. Sursa foto: Captură video/Youtube
În această perioadă, piețele sunt pline încă de legume românești. Chiar dacă nu toate arată impecabil și au mici urme de lovituri sau sunt mai mici, gustul lor este mult mai bun decât cel al legumelor din supermarketuri. Având în vedere că varza se pune la murat în luna octombrie, majoritatea gospodinelor se înghesuie în această perioadă la tarabe. Deși nu e la fel de căutată, varza roșie are un gust ușor dulceag și o culoare aparte. Dacă alegi să o folosești pentru această salată la borcan, mesele tale din perioada iernii vor arăta spectaculos.

Salată de varză roșie la borcan

Perfectă ca garnitură pentru fripturi sau mese festive, această salată se păstrează foarte bine în borcane, fiind ideală pentru sezonul rece.

Ingredientele necesare pentru această rețetă:

  • 1 kg varză roșie
  • 2 linguri sare
  • 200 ml oțet (de preferat de mere)
  • 100 ml apă
  • 1 lingură zahăr
  • 3-4 căței de usturoi
  • 1 linguriță boabe de muștar (opțional)
  • 1-2 foi de dafin (opțional)
  • 1 linguriță semințe de chimen (opțional)

Mod de preparare

Varza se taie fin sau se dă pe răzătoare, apoi se amestecă cu sare și se lasă câteva ore pentru a-și lăsa sucul. Se stoarce bine, apoi se pregătește compoziția lichidă din oțet, apă și zahăr. Se adaugă condimentele și usturoiul mărunțit.

Varza se pune în borcane, se presează și se toarnă lichidul peste ea, astfel încât să fie complet acoperită. Borcanele se închid ermetic și se lasă la frigider sau într-un loc răcoros pentru câteva zile.

Varza va rămâne crocantă și aromată pe întreg parcursul iernii.

varza

Varza. Sursa foto: Pixabay

Salată de varză albă cu morcov ras la borcan

Ingrediente:

  • 1 kg varză albă
  • 2-3 morcovi mari
  • 2 linguri sare
  • 200 ml oțet
  • 100 ml apă
  • 1 lingură zahăr
  • 3-4 căței de usturoi (opțional)
  • 1 linguriță boabe de muștar (opțional)
  • 1-2 foi de dafin (opțional)

Prepararea începe cu spălarea și tăierea verzei. Morcovii se curăță și se dau pe răzătoare. Varza și morcovul se amestecă apoi cu sare și se lasă să stea câteva ore pentru a-și lăsa sucul.

Saramura se pregătește din oțet, apă, zahăr și sare. Salata de varză cu morcov ras se pune în borcane, se presează ușor și se toarnă lichidul peste ele, astfel încât să fie complet acoperite.

