Celebra Mary Berry dezvăluie rețeta irezistibilă de somon

Anul Nou se apropie, iar masa festivă trebuie să fie plină cu preparate speciale. Somonul, un clasic al sărbătorilor și nu numai, primește o notă rafinată prin rețeta celebrei Mary Berry. Secretul constă în combinația echilibrată de ingrediente și tehnica atentă de preparare, care păstrează textura delicată și aroma naturală a peștelui.

Potrivit lui Mary Berry, cheia unui somon perfect stă în ingrediente proaspete și în respectarea timpului de gătire, astfel încât fileul să rămână suculent și fraged. Rețeta ei propune, de asemenea, un amestec simplu, dar aromat de ierburi și condimente, care completează subtil gustul somonului, transformându-l într-un preparat sofisticat, ideal pentru orice masă.

Somonul cu crustă crocantă și interior fraged este adesea considerat dificil de preparat, însă rețeta pentru Anul Nou a celebrei Mary Berry promite rezultate sigure. Pe lângă faptul că este gustos și sănătos, somonul se gătește rapid, transformându-se într-o alegere perfectă pentru o cină festivă. Indiferent dacă este prăjit în tigaie sau copt, rezultatul este un preparat spectaculos, gata în aproximativ 15 minute.

Principala provocare rămâne menținerea suculenței fileului, în timp ce se obține o crustă crocantă. Mary Berry propune o soluție simplă: acoperirea somonului cu griș, care, iar odată pus la cuptor, formează o crustă aurie și crocantă.

Rețeta, extrasă din volumul „Love to Cook”, este explicată chiar de autoare: „Grișul de deasupra somonului creează o crustă perfectă, iar boiaua adaugă atât aromă, cât și culoare. Feniculul, cu gustul său sărat și aspectul verde atrăgător, completează preparatul, fiind o plantă care crește în mod natural lângă mlaștini și pe coastă.”

Pentru această rețeră aveți nevoie de următoarele ingrediente:

25 g griș,

O linguriță de boia de ardei,

Patru fileuri de somon de 125 g fără piele,

O bucată mare de unt moale, plus pentru uns,

pătrunjel,

175 g fenicul,

½ lămâie, tăiată în patru felii, pentru servire,

Sos de lămâie,

Una sau două lămâi conservate mici, tăiate în sferturi și fără sâmburi,

Suc de ½ lămâie,

Trei linguri de maioneză,

200 g cremă fraîche cu conținut integral de grăsime.

Prepararea începe cu încălzirea cuptorului la 200°C (180°C cu ventilație), iar o tavă de copt se unge generos cu unt. Separat, într-o farfurie se amestecă grișul cu boiaua de ardei, sare și piper negru, obținând astfel baza pentru crusta aromată a somonului. Fiecare file este uns pe o parte cu unt, apoi presat cu această parte în amestecul de griș, pentru a se forma un strat uniform.

Tulpinile de pătrunjel sunt așezate pe tavă, având rol de suport aromatic, iar deasupra lor se pun fileurile de somon. Preparatul se dă la cuptor pentru 15–18 minute, timp în care peștele trebuie să devină opac, iar suprafața să capete o culoare aurie și o textură crocantă. Un semn important: dacă sucul se scurg excesiv, somonul este gătit prea mult.

În paralel, se pregătește sosul. Frunzele de pătrunjel se adună și se pun în robotul de bucătărie, alături de lămâile conservate. Se mixează până la mărunțire, apoi se adaugă sucul de lămâie, maioneza și crème fraîche. Condimentarea se face atent, ținând cont că lămâile sunt deja sărate. Amestecul se procesează până devine fin și omogen.

La momentul servirii, feniculul se fierbe rapid, aproximativ două minute, în apă cu sare, apoi se scurge. Sosul se încălzește ușor, doar cât să devină catifelat. Somonul fierbinte se așază pe farfurii, alături de fenicul, sosul aromat și o felie de lămâie, pentru un plus de prospețime, potrivit Express.