Secretele alimentare ale celebrei Mary Berry. Cum a reușit să rămână sănătoasă la 90 de ani

La 90 de ani, Mary Berry continuă să inspire milioane de oameni nu doar prin talentul său culinar, ci și prin stilul de viață sănătos. Celebrul bucătar britanic își menține energia și vitalitatea urmând doar trei reguli alimentare simple, dar eficiente. Mai jos vă prezentăm trucurile culinare ale lui Mary pentru o viață sănătoasă și lungă ca a ei.

La 90 de ani, Mary dovedește că vârsta rămâne doar un număr. Iconica expertă în arta culinară, cunoscută pentru umorul său fin și pentru perfecționismul său în bucătărie, continuă să impresioneze fără a încetini ritmul.

Într-un interviu recent, bucătăreasa formată la Cordon Bleu din Paris a dezvăluit cele trei principii care o mențin plină de energie și capabilă să realizeze fără efort o prăjitură cu lămâie impecabilă.

Mary, recunoscută pentru rigurozitatea cu care evalua prăjiturile ca jurat la „The Great British Bake Off”, este acum protagonistă în noul serial BBC „Mary at 90: A Lifetime of Cooking”. Totodată, ea a lansat o carte de bucate pentru sezonul sărbătorilor.

La podcastul „Lessons from Our Mothers”, alături de surorile Cressida și Isabella, Mary Berry a împărtășit secretele care i-au păstrat vitalitatea până la această vârstă remarcabilă. Niciuna dintre ele nu țin diete moderne, iar Mary a declarat că preferă reguli simple, dar eficiente, pe care le-a aplicat de-a lungul întregii sale vieți.

Mary Berry susține cu fermitate evitarea alimentelor procesate. „Evit alimentele procesate”, a declarat ea. Deși majoritatea produselor din dieta zilnică trec printr-un anumit proces, ea evită în special mesele ultra-procesate, precum nuggets de pui, cereale bogate în zahăr sau cinele gata preparate.

În locul acestora, preferă să gătească de la zero, folosind ingrediente simple și verificând cu atenție etichetele pentru a nu include aditivi și conservanți inutili.

Într-o țară unde peste 57% din calorii provin din alimente ultra-procesate, mesajul lui Dame Mary servește drept reamintire că bunul simț comun în alegerea alimentelor poate fi mai valoros decât trucurile dietetice sofisticate.

Mary recomandă măcelarul independent pentru cei care caută carne de cea mai bună calitate. În afară de a vinde carne, măcelarii oferă și sfaturi prețioase despre pregătirea, porționarea și gătitul cărnii.

„Merg la măcelar. Primești și sfaturi, și carne bună”, a declarat celebra bucătăreasă britanică.

Sprijinirea acestor afaceri locale nu înseamnă doar acces la produse mai bune, ci și păstrarea unui sector esențial. În ultimele decenii, numărul măcelăriilor independente a scăzut cu aproximativ 60%, sub presiunea extinderii supermarketurilor.

Cu experiența câștigată de-a lungul vieții, Mary a analizat tendințele nutriționale moderne, iar sfatul său este unul foarte simplu: să vă concentrați pe ceea ce funcționează cu adevărat pentru corpul vostru.

„Nu urmez trendurile. Nu am fost niciodată pasionată de kale. De fapt, îi dădeam asta poneiului meu”, a mărturisit ea.

Deși super-alimentele precum varza kale sunt sănătoase, Mary subliniază că legumele clasice, cum ar fi varza obișnuită și spanacul, rămân alegeri la fel de valoroase și complet potrivite pentru o alimentație echilibrată.

Mary Berry, născută pe 24 martie 1935 în Bath, Anglia, este una dintre cele mai iubite figuri din lumea gastronomiei britanice. Cunoscută pentru stilul său elegant și abordarea simplă a artei culinare, Berry a devenit un simbol al gătitului acasă.

Cariera sa a început după ce a studiat gastronomie, iar în anii ’70 și-a câștigat faima prin aparițiile în emisiuni TV și prin publicarea numeroaselor cărți de bucate. De-a lungul anilor, Mary Berry a scris peste 75 de cărți, iar stilul său clar și accesibil a inspirat generații de pasionați de gătit.

Este poate cel mai cunoscută publicului larg pentru rolul de jurat în popularul show „The Great British Bake Off”, unde a devenit un reper al profesionalismului, calmului și eleganței. În afara televiziunii, Berry este recunoscută pentru pasiunea sa pentru ingrediente de calitate și pentru tehnici tradiționale de cofetărie.

De-a lungul carierei, a primit numeroase distincții, inclusiv titlul de Ofițer al Ordinului Imperiului Britanic (OBE), recunoscând contribuția sa excepțională la cultura gastronomică. Mary Berry rămâne un simbol al rafinamentului culinar britanic și un model de perseverență și dedicare în domeniul gastronomiei, chiar și la 90 de ani împliniți în acest an.