Controversa cu privire la păstrarea ouălor, tranșată de regina bucătăriei britanice, Mary Berry

O controversă veche legată de păstrarea ouălor a primit un răspuns clar de la una dintre cele mai respectate figuri ale gastronomiei britanice, Mary Berry. Celebră pentru rețetele sale și sfaturile practice, regina artei culinare a oferit câteva sfaturi care pun capăt speculațiilor legate de modul corect de depozitare a ouălor.

Mary Berry a dezvăluit secretul pentru ca ouăle să rămână proaspete mai mult timp și s-ar putea să surprindă pe mulți recomandarea sa cu privire la locul de depozitare.

Așadar, dezbatere fără sfârșit între britanici și americani despre cel mai eficient mod de păstrare a ouălor pare să fi fie tranșată de regina bucătăriei britanice Mary Berry.

În timp ce în Marea Britanie gospodinele aleg să depoziteze ouăle pe blatul de bucătărie, la temperatura camerei, în Statele Unite se recomandă păstrarea lor în frigider.

Mary Berry pare să susțină abordarea americană, recomandând în cartea sa „Complete Cookbook”: „Depozitați ouăle în cutia lor, în frigider, departe de alimentele cu miros puternic, pentru a evita absorbția aromelor prin coajă”.

Mary Berry oferă și un sfat suplimentar pentru menținerea calității ouălor: „Așezați-le cu vârful în jos pentru ca gălbenușul să rămână centrat în albuș și folosiți-le întotdeauna înainte de data expirării”. Astfel, simpla ajustare a locului și modului de depozitare poate prelungi prospețimea și siguranța ouălor pe care le consumăm zilnic.

Pentru a păstra ouăle proaspete cât mai mult timp, cel mai eficient este să le depozitați în frigider la temperaturi de 4°C sau mai scăzute deoarece ajută la menținerea calității.

Experții recomandă însă atenție la locul în care sunt așezate. Raftul principal al frigiderului este mult mai potrivit decât ușa acestuia, unde schimbările frecvente de temperatură pot accelera deteriorarea ouălor.

Jenna Kelly, specialistă în igiena alimentară la Essential Food Hygiene UK, atrage atenția asupra riscurilor: „Depozitarea pe ușa frigiderului poate grăbi alterarea și crește riscul de intoxicații alimentare, din cauza variațiilor constante de temperatură”.

Ea subliniază că ouăle ar trebui puse la frigider cât mai curând după achiziție și să fie ferite de schimbări de temperatură, pentru a evita condensul pe coajă, care poate favoriza dezvoltarea bacteriilor.

Experta în gastronomie susține, de asemenea, că depozitarea ouălor în congelator este o practică sigură și eficientă, acestea putând fi păstrate până la șase luni. Totuși, pentru a menține prospețimea optimă, ea recomandă consumul lor în primele patru luni.

Berry explică că ouăle crude, fie întregi, fie separate, pot fi congelate fără probleme. În cazul ouălor întregi, este indicat să amestecați ușor gălbenușul cu albușul, adăugând un praf de sare pentru preparate sărate sau puțin zahăr dacă sunt folosite în deserturi. Albușurile pot fi congelate fără alte adaosuri.

Despre decongelare, Mary Berry recomandă lăsarea ouălor la temperatura camerei. Ea subliniază că nu doar ouăle simple pot fi congelate, ci și preparatele care le conțin, precum creme sau mousse-uri, păstrându-și textura și gustul original.

Experta în alimentație recomandă atenție sporită la etichetele ouălor. Etichetele dezvăluie metoda de creștere a păsărilor: „în aer liber”, „în hambar”, „în cuști” sau „organic”. Mary subliniază că, pe cât posibil, ar trebui să se opteze pentru ouă organice sau provenite de la găini crescute în aer liber deoarece au un gust mult mai bun.

Mary Berry este una dintre cele mai apreciate figuri din domeniul culinar britanic, cunoscută ca scriitoare de cărți de bucate, bucătar, brutar și om de televiziune. Formarea sa profesională a început la prestigiosul „Le Cordon Bleu” din Paris și a continuat la „Bath School of Home Economics”.

Cariera ei a luat avânt ca redactor culinar la revista Housewife, ulterior colaborând cu Ideal Home. Dincolo de activitatea editorială, Mery Berry a cucerit publicul din întreaga lume prin emisiunile sale dedicate artei patiseriei și prin rolul de jurat pe care l-a deținut în celebrul show „The Great British Bake Off”, potrivit express.co.uk.