Secretul pe care puțini îl știu despre conopidă. Unde greșim, de fapt, când o gătim

Conopida este una dintre cele mai apreciate legume de toamnă, bogată în vitamine, fibre și antioxidanți. Totuși, mulți dintre noi o gătim greșit, fără să ne dăm seama că un pas banal îi poate distruge gustul și textura. Prin urmare, dacă vrei o conopidă perfect gătită, urmează sfatul unei bucătărese celebre.

Conopida poate deveni mult mai gustoasă dacă renunți la metoda clasică de fierbere și urmezi un truc culinar simplu. O bucătăreasă pasionată a dezvăluit secretul unei conopide pline de savoare, fără gustul fad care apare adesea atunci când este fiartă.

Deși fierberea este cea mai des folosită metodă de preparare, aceasta poate diminua aroma naturală a legumei. În schimb, Holly Nilsson, autoarea blogului culinar Spend With Pennies, recomandă coacerea conopidei. Această metodă scoate în evidență textura crocantă și gustul bogat al legumei, fără a fi nevoie de rețete complicate.

„Nu am fost niciodată atât de încântată de o legumă atât de simplă”, a mărturisit Holly. „Am descoperit secretul pentru cea mai gustoasă conopidă, cu o crustă crocantă și o culoare perfect rumenită”.

Rețeta ei necesită doar câteva ingrediente de bază: ulei, usturoi și piper. Rezultatul, spune bucătăreasa, este o conopidă coaptă delicioasă, crocantă la exterior și plină de aromă, o alternativă care transformă complet modul în care percepem această legumă.

Cea mai frecventă greșeală este fierberea excesivă. În încercarea de a o înmuia complet, mulți lasă conopida prea mult pe foc, iar rezultatul este o legumă moale, fără aromă și cu un miros neplăcut de sulf.

Bucătarii recomandă, în schimb, o fierbere scurtă, de 5-7 minute, urmată de răcirea imediată în apă rece pentru a opri procesul termic. Astfel, conopida își păstrează textura crocantă, culoarea albă și gustul delicat.

Un alt truc simplu, dar esențial, este adăugarea unei lingurițe de oțet sau de lapte în apa de fiert, o metodă veche, dar eficientă, care previne îngălbenirea legumei.

Prin urmare, dacă vrei o conopidă perfect gătită, cheia stă în echilibru: nici prea crudă, nici prea moale, ci exact cât trebuie pentru a-și păstra savoarea și valoarea nutritivă.

Pentru această rețetă ușoară ai nevoie de următoarele ingrediente pentru patru porții:

1 conopidă, curățată și bine uscată,

2 linguri de ulei de măsline (sau mai mult, dacă este necesar),

Sare și piper, după gust,

½ linguriță pudră de usturoi (opțional)

Mod de preparare: Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 220°C (200°C cu ventilator) sau la gaz treapta 7. Puneți o tavă goală în cuptor pentru a se încinge, în timp ce pregătiți leguma. Conopida trebuie să fie complet uscată, umezeala o va face să se înăbușe în loc să se rumenească.

Rupeți conopida în buchețele potrivite, tăind marginile neregulate pentru a obține o bază dreaptă. Transferați-le într-un bol mare, adăugați uleiul și condimentele, apoi amestecați energic până când fiecare buchețel este uniform acoperit. Dacă leguma este mai mare, ajustați cantitatea de ulei.

Scoateți tava încinsă din cuptor și așezați conopida cu partea plată în jos, direct pe suprafața fierbinte. Coaceți timp de 15–20 de minute, fără a întoarce buchețelele. Astfel se va forma o crustă aurie și crocantă, în timp ce interiorul rămâne fraged. Pentru o notă finală de savoare, presărați peste conopidă puțin parmezan ras, zeamă de lămâie sau pătrunjel proaspăt tocat imediat după coacere.