Supa cremă de conopidă, preparatul ideal pentru o masă ușoară de post. Rețeta pas cu pas

Supa cremă de conopidă este una dintre cele mai apreciate rețete de post, perfectă pentru zilele când vrei să mănânci ceva ușor, sănătos și gustos. Deși această legumă poate fi folosită în numeroase rețete, prețul pentru un kilogram este destul de piperat în luna august. Pentru o conopidă de două kilograme, gospodinele plătesc în jur de 25 de lei. Dincolo de preț, această supă cremă este perfectă pentru zilele caniculare.

Această supă cremă este nu doar o alegere sănătoasă și sățioasă pentru post, ci și o modalitate excelentă de a introduce mai multe legume în alimentație, fără să renunți la gust.

Ingrediente necesare:

1 conopidă medie

2 cepe mici

2 cartofi medii

2 morcovi

3-4 căței de usturoi

1 litru de apă sau supă de legume

3 linguri de ulei de măsline

1 praf de sare

1 legătură de pătrunjel verde

Începe prin a spăla și curăța legumele. Conopida se desface în buchețele mici, cartofii și morcovii se taie cubulețe, iar ceapa se toacă mărunt. Într-o oală încăpătoare, încălzește uleiul de măsline și călește ceapa împreună cu usturoiul zdrobit până devin aurii și parfumate.

Adaugă apoi morcovii și cartofii și lasă-le să se înmoaie puțin, amestecând ocazional. După câteva minute, pune în oală buchețelele de conopidă și toarnă apa sau supa de legume. Lasă totul să fiarbă la foc mediu până când legumele sunt bine fierte, aproximativ 20-25 de minute.

Când legumele devin moi, folosește un blender vertical pentru a mixa supa până când capătă o consistență cremoasă și omogenă. Dacă supa ți se pare prea groasă, poți adăuga puțină apă fierbinte pentru a o subția după preferință. Asezonează cu sare și piper după gust.

Servește supa cremă de conopidă fierbinte, decorată cu pătrunjel proaspăt tocat. Pentru un plus de savoare, poți adăuga și câteva picături de ulei de măsline de calitate sau crutoane de pâine prăjită, care merg perfect alături de această supă delicată.