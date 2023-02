Supa care face minuni atunci când sunteți răciți. Este delicioasă și ușor de preparat

Suntem în plin sezon al virozelor respiratorii, iar pe lângă medicamentele specifice, există și câteva remedii naturale care pot ține răceala la distanță sau pot ameliora simptomele acesteia.

Usturoiul este un ingredient folosit pe scară largă în bucătăria românească. Pe lângă aroma pe care o dă preparatelor, el poate fi și un adevărat medicament. Are multiple beneficii pentru sănătate și este considerat a fi un antibiotic natural. Supa cremă de usturoi este cunoscută ca un bun remediu în tratarea răcelilor obișnuite. Se prepară ușor și este delicioasă.

Rețetă simplă

Cunoscutul chef Adrian Hădean a dezvăluit rețeta sa pentru supa de usturoi. „Rețetă simplă, rezultat delicios. E un pic incomod să cureți atâta usturoi, dar merită. Dacă vă întrebați cât usturoi? Răspunsul este cam opt căciulii. Lângă usturoi, ceapă, o țelină nu prea mare (are aroma puternică) și câteva fire de cimbrișor.

Cartofii sunt pentru a obține corpolența (consistența) supei cremă. Piperul, uleiul de cânepă (puteți folosi orice ulei extravirgin) și roșiile uscate sunt podoabele acestei supe. Am fiert ceapa, cartofii și țelina, iar usturoiul l-am pus în oală abia după ce cartofii au fost fierți bine.

Am fiert usturoiul doar 5-6 minute. În oală am pus și firele de cimbrișor, să fiarbă odată cu legumele. Și puțină sare în apă (important).

Smântâna dulce e opțională dar ajută. E bine să o temperați înainte, cu cremă din oală. Roșiile uscate au intrat în supă abia la sfârșit“, este rețeta prezentată de Adi Hădean, potrivit doctorulzilei.ro.

Beneficiile usturoiului

Usturoiul este bogat în vitamine și minerale și este considerat un adevărat antibiotic natural. Conține și potasiu, calciu, proteine și fosfor. Are extrem de multe beneficii, printre care se numără: reduce nivelul de colesterol; reduce tensiunea arterială; ameliorează durerile de cap; întărește sistemul imunitar și este util în tratarea virozelor respiratorii, are efect antibacterian și antifugic; accelerează vindecarea rănilorș, ajută la tratarea sinuzitei; îmbunătățește digestia

Usturoiul are însă și contraindicații. Dacă îl mâncăm seara ne poate da aciditate și o senzație de arsură. El nu este indicat persoanelor care suferă de gastrită și ulcer. De asemenea, trebuie să țineți cont că usturoiul poate da somnolență și încetinește reflexeșe. De aceea nu îl consumați dacă urmează să vă urcați la volan. Piloților de exemplu le este interzis să consume usturoi cu 72 de ore înaintea unei curse.