Obiceiuri ciudate prin care unele persoane au reușit să economisească bani. Metodele, mai puțin întâlnite

Există metode obișnuite de a economisi, cum ar fi prepararea cafelei acasă, deschiderea sticlelor sau a tuburilor pentru a folosi până la ultima picătură de loțiune sau pastă de dinți sau reutilizarea pungilor de plastic. Totuși, există anumite persoane care au povestit ce obiceiuri au adoptat și cum au ajuns să reducă, în felul lor, cheltuielile de zi cu zi, potrivit washingtonpost.com.

O femeie a povestit pentru washingtonpost.com că mama prietenei ei avea un mod mai deosebit de a economisi bani și scotea codițele cireșelor înainte ca fructele să fie cântărite, din dorința de a nu plăti și partea necomestibilă. O altă persoană a relatat că, în anii ’70, profita de oferta unui lanț de restaurante și își lua gratuit toate cele trei mese în ziua sa de naștere.

„Când eram la facultate, în anii ’70, lanțul de restaurante Denny’s oferea micul dejun, prânzul sau cina gratuită în ziua în care aveai ziua de naștere. Trebuia doar să prezinți permisul de conducere. Am avut noroc, pentru că în Tulsa erau mai multe restaurante din lanț. De ziua mea, mâncam trei mese delicioase în fiecare an”, a povestit cititorul.

O altă persoană a relatat că un prieten mai în vârstă încearcă să evite folosirea semnalizării la mașină, mai ales la semafoare. „Un prieten mai în vârstă al meu încearcă să evite folosirea semnalizării la mașină — mai ales la semafoare — pentru a prelungi durata de viață a becului de semnalizare”, a povestit acesta.

În același timp, alți cititori au vorbit despre obiceiuri formate în familie, care au rămas neschimbate de-a lungul anilor: „De când eram mic, părinții mei m-au învățat mereu să spăl folia de aluminiu folosită pentru a o reutiliza. Când l-am mutat pe tata într-un complex pentru vârstnici acum aproximativ un an, am găsit în cămară o grămadă foarte mare de folie de aluminiu spălată cu grijă de mână — organizată de la cea mai subțire la cea mai groasă”.

De asemenea, o altă persoană a explicat că a găsit o metodă simplă de a prelungi folosirea lenjeriei de pat: „Când cearșaful de jos al patului nostru a început să se uzeze în zona în care soțul meu își ținea picioarele, l-am întors astfel încât partea uzată să ajungă sub umerii mei. Acum, cu cearșafurile noastre noi, le întorc după fiecare spălare, ca să nu se uzeze într-o singură zonă atât de repede”.

O altă persoană a povestit că, din cauza meseriei de pilot de linie, petrece des nopți la hotel și ia cu el săpunurile începute, pe care le folosește apoi acasă până se consumă complet.

„Ca pilot de linie, călătoresc mult și petrec multe nopți la hotel. Când plec de la hotel, iau folia de plastic în care erau sigilate paharele de băut și îmi pun săpunul de baie, folosit doar puțin, în pungă, ca să-l duc acasă. Îl folosesc la duș, iar când devine prea mic, îl mut la chiuvetă pentru a mă spăla pe mâini. Nu e vorba atât de faptul că încerc să fiu econom; pur și simplu urăsc să mă gândesc la toate deșeurile. Când te gândești la toate sutele de mii de camere de hotel din SUA care ar putea fi folosite doar pentru o singură noapte, risipa este uriașă. Nu-mi amintesc când am cumpărat ultima oară o bucată de săpun”, a povestit acesta.