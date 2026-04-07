Taxele și contribuțiile au avut o pondere mai mare în bugetele românilor decât cheltuielile pentru alimente

O parte importantă din veniturile românilor este direcționată către stat, sub formă de taxe și contribuții, în timp ce cheltuielile pentru alimente și băuturi au o pondere mai redusă, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul IV din 2025, veniturile medii lunare ale unei gospodării au ajuns la aproximativ 9.454 de lei, ceea ce înseamnă 3.804 lei pe persoană.

Comparativ cu aceeași perioadă din anul precedent, veniturile totale medii lunare pe gospodărie au crescut cu 10,3%, iar veniturile pe persoană au înregistrat un avans de 11,1%.

Cheltuielile totale medii lunare au fost, în trimestrul IV din 2025, de 8.075 lei pe gospodărie, respectiv 3.249 lei pe persoană. Acestea au reprezentat 85,4% din veniturile totale și au scăzut ușor, cu 4 lei pe gospodărie, față de trimestrul anterior. Față de trimestrul IV din anul precedent, cheltuielile totale medii lunare au crescut cu 11% pe gospodărie și cu 11,7% pe persoană.

Românii au cheltuit în medie:

2711 lei/lună pentru impozite, contribuții și taxe

aproximativ 1555 lei/lună pentru alimente și băuturi nealcoolice

1835 lei/lună pentru mărfuri nealimentare

1249 lei/lună pentru servicii

În total, taxele și contribuțiile au reprezentat 33,6% din cheltuielile unei gospodării, în timp ce consumul total a ajuns la aproape 60% din buget.

INS a arătat că mediul de rezidență evidențiază diferențe între nivelul cheltuielilor totale medii lunare. În mediul urban, cheltuielile medii lunare pe gospodărie au fost de 9.144 lei, de peste 1,3 ori mai mari decât în mediul rural. Astfel, o persoană din mediul urban a cheltuit în medie 3.825 lei lunar, cu 1,4 ori mai mult decât o persoană din mediul rural.

În mediul urban, cheltuielile pentru impozite, contribuții, cotizații și taxe au avut o pondere de 36,8% din total, cu 8,1 puncte procentuale peste nivelul din mediul rural. În schimb, în mediul rural, consumul de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a avut o pondere de 10,9%, de 4 ori mai mare decât în mediul urban.

Cel mai redus nivel al cheltuielilor medii lunare a fost înregistrat în educație, unde gospodăriile au alocat doar 26 de lei pe lună, ceea ce reprezintă 0,5% din totalul cheltuielilor de consum.