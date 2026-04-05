O nouă creștere a prețurilor la alimente după Paște. Argumentele președintelui Romalimenta

Prețurile produselor alimentare au crescut în acest an cu aproximativ 10% față de aceeași perioadă din 2025, însă după sărbătorile pascale se estimează noi ajustări, în contextul creșterii costurilor cu energia, gazele și combustibilii, potrivit declarațiilor lui Aurel Popescu, președintele Federației Patronale Române din Industria Alimentară – Romalimenta.

„Creșterea de 10% în 2026 față de 2025 a fost normală până acum, pentru că TVA a crescut și s-a liberalizat energia. Dar acum lucrurile sunt total diferite de o normalitate. Toate statele au luat măsuri pentru a contracara creșterile la carburanți, iar noi, de la 1 aprilie, avem și creșterea prețului la gaze. În prezent, se înregistrează creșteri de la o zi la alta pe zona de energie – gaze, electricitate și combustibili. Nu avem ce face decât să le contabilizăm și, după Paște, vom ajusta prețurile astfel încât să putem rezista pe piață”, a declarat Popescu.

Președintele Romalimenta a criticat autoritățile pentru că nu au implementat măsuri eficiente, deși alte state au intervenit pentru a limita impactul scumpirilor.

„Guvernul nu ia măsuri în pas cu ce se întâmplă la nivel mondial. Statul încasează bani în plus, iar noi cheltuim mai mult și trebuie să modificăm prețurile. Autoritățile ne întâlnesc doar formal, spun că au luat act, dar fac tot ce știu ei”, a spus Popescu, referindu-se la întâlnirile cu premierul și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu.

Potrivit liderului Romalimenta, reducerea accizei la motorină cu 30 de bani are efect limitat, fiind rapid compensată de fluctuațiile pieței internaționale.

„30 de bani este de la o zi la alta, mai trag americanii două rachete și crește prețul cu 40 de bani. Nu e o măsură care să satisfacă mediul de afaceri”, a declarat Popescu, pentru Aerpres.

Federația Romalimenta a transmis autorităților mai multe propuneri pentru a menține prețurile actuale:

-Extinderea facilităților pentru transportatori cu vehicule sub 7,5 tone folosite în distribuția alimentelor; -Reducerea treptată a accizelor și TVA-ului pentru a acoperi cheltuielile neprevăzute; -Acces la gaze la prețuri competitive pentru industria alimentară.

„Fiecare sub-ramură a industriei alimentare – carne, lapte, pâine – are flotă proprie de transport specializat. HG 1094/2025 limitează facilitățile la vehicule de peste 7,5 tone, dar propunem să se extindă la 2,4 tone, astfel încât și mașinile specializate să intre în această jurisdicție. De asemenea, este nevoie de prețuri accesibile la gaze dacă vrem să producem alimente românești de calitate”, a mai explicat Popescu.

Președintele Romalimenta a subliniat că, deși producția poate acoperi cererea, creșterea costurilor se reflectă direct în prețul final.

„Nu cred că ne vom confrunta cu penurie de alimente. Avem materii prime și putem produce, dar avem nevoie de energie. Toate costurile le introducem în prețul de vânzare”, a afirmat Popescu.

Scădere de 3,5–4% a consumului de produse de panificație

În zona morăritului și panificației, efectele scumpirilor sunt vizibile, potrivit lui Popescu: „Consumul a scăzut cu aproximativ 3,5–4%, ceea ce reflectă scăderea puterii de cumpărare și atenția consumatorilor la cheltuieli.

Este un avantaj din punct de vedere al risipei alimentare, pentru că oamenii sunt mai atenți la ce cumpără”.

Pentru Sărbătorile pascale, se estimează o cantitate ușor mai mică de cozonaci și pască decât în perioada Crăciunului și Anului Nou, respectiv aproximativ 7 milioane de cozonaci.

„Menținem prețul din perioada sărbătorilor de iarnă și nu modificăm nimic. Modificările vor fi, eventual, după Paște, în funcție de evoluția costurilor. Exportul de cozonaci merge foarte bine și nu avem probleme de transport legate de conflictul din Iran”, a explicat Popescu.