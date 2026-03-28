Scumpiri accelerate la alimente. Creșteri medii de 10% și perspective de majorări în lanț

Scumpiri accelerate la alimente. Creșteri medii de 10% și perspective de majorări în lanțMagazin. Sursa foto: Pixabay
Prețurile alimentelor continuă să crească în România într-un ritm accelerat, afectând bugetele gospodăriilor. Potrivit reprezentanților din industria alimentară, începutul anului 2026 a adus deja majorări semnificative, iar tendința este departe de a se stabiliza.

Factorii invocați includ costurile de producție, prețurile la energie și carburanți, dar și decizii economice recente.

Prețurile alimentelor, cu 10% mai mari

De la începutul anului 2026 și până în prezent, alimentele s-au scumpit în medie cu aproximativ 10%, conform datelor furnizate de Dragoș Frumosu, președintele Federației Sindicatelor din Industria Alimentară (Sindalimenta).

„La unele produse au fost scumpiri de 7-8%, la altele de 12-13%. Ca atare, de la începutul anului, alimentele s-au scumpit în medie cu 10%. Vorbim de pâine, produse de panificație, legume, fructe, dar și carnea și brânzeturile”, a declarat acesta.

Călin Georgescu s-a înscris pe o listă selectă, alături de Traian Băsescu și George Simion
Metal din spațiu, prelucrat în antichitate. Descoperirea care schimbă perspectivele istorice

În cazul produselor din carne, cele mai mari creșteri au fost înregistrate la mezeluri, unde costurile de procesare sunt mai ridicate. Potrivit aceleiași surse, aceste produse au înregistrat scumpiri de până la 13%.

Legumele și fructele, printre cele mai afectate

Pe segmentul produselor proaspete, creșterile de preț sunt considerabile. Roșiile cherry au ajuns să fie comercializate cu aproximativ 50 de lei kilogramul, iar în unele cazuri prețurile variază între 45 și 69 de lei kilogramul.

„Legumele s-au scumpit enorm de mult. Roșiile cherry au ajuns la 50 de lei kilogramul, în medie. Și fructele s-au scumpit foarte mult. Dacă vorbim de carnea de miel, aceasta este undeva la 59 de lei kilogramul, în supermarket. În târguri special amenajate, prețurile ar trebui să fie mai mici”, a explicat Dragoș Frumosu.

Legume. Sursa foto: Pixabay

Fructele au înregistrat, de asemenea, creșteri vizibile. De exemplu, portocalele au ajuns la prețuri de aproximativ 8,99 lei kilogramul.

Impactul deciziilor economice și al costurilor de producție

Reprezentanții industriei alimentare indică mai mulți factori care contribuie la aceste scumpiri. Printre aceștia se numără creșterea TVA, majorarea tarifelor la energie și gaze, dar și costurile logistice.

„Deciziile neinspirate ale Guvernului, precum creșterea TVA, dar și creșterea prețului la gaze, au dus la această instabilitate. Din păcate, dacă nu se vor lua măsuri rapide vom asista la o creștere de 10% la alimente în 4-5 luni”, a conchis Dragoș Frumosu.

Lanțul de aprovizionare al alimentelor, afectat de scumpirea carburanților

Un alt factor important îl reprezintă creșterea prețurilor la carburanți, care influențează întreg lanțul de distribuție, de la producător până la retailer.

Sorin Minea, reprezentant Romalimenta, a subliniat această legătură: „Îmi este greu să spun care va fi creșterea, dar cert este că pe fondul creșterii prețului la carburanți și utilități, vom asista la o scumpire a alimentelor pe tot lanțul, respectiv de la producător, distribuitor până la retailer”.

În ultimele două luni, prețul motorinei a crescut cu aproape 2 lei, depășind pragul de 10 lei pe litru, ceea ce pune presiune suplimentară pe costurile de transport și distribuție.

Prețuri ridicate înainte de sărbători

În contextul apropierii sărbătorilor pascale, cererea pentru anumite produse alimentare este în creștere, în special pentru carnea de miel. În prezent, aceasta se vinde în supermarketuri cu aproximativ 59 de lei kilogramul, iar o carcasă poate ajunge la aproape 500 de lei.

Evoluția prețurilor indică o tendință de creștere continuă, în lipsa unor măsuri de stabilizare la nivel economic.

Care este marele păcat al premierului Ilie Bolojan. O problemă de nerezolvat
Interregnul nostru!
Turismul românesc, în moarte clinică. Măsurile lui Bolojan pârjolesc totul în cale

