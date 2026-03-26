Prețurile la motorină și benzină au crescut în ziua în care Guvernul a adeclarat situație de criză

Prețurile carburanților au atins un nou nivel ridicat în România, după ce motorina a trecut de 10 lei pe litru, confirmând scenariile considerate până recent pesimiste. Dumitru Chisăliță, președintele Asociației Energia Inteligență (AEI), a afirmat că această evoluție a fost influențată de decizii luate fără analize solide, care au redus capacitatea de reacție în fața scumpirii petrolului la nivel global.

În cursul dimineții de joi, în unele stații de alimentare, motorina standard era vândută între 10,26 și 10,36 lei pe litru. În același timp, benzina standard se apropie de pragul de 9,50 lei pe litru.

„Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoția bate adesea rațiunea, diferența dintre a „ghici” și a analiza devine esențială. Creșterea prețului motorinei peste pragul de 10 lei/l nu este doar o știre economică, ci un studiu de caz despre cum funcționează sau, mai corect spus, cum nu funcționează percepția publică asupra realității”, a declarat Chisăliță, potrivit unui comunicat de presă.

Specialistul în energie a afirmat că nivelul actual al prețului confirmă estimările făcute cu aproximativ trei săptămâni în urmă, pe baza evoluțiilor economice și a factorilor geopolitici.

„Minciuna de care am fost acuzat acum 3 săptămâni a fost doar un ‘adevăr’ spus prea devreme. Astăzi prețul mediu al motorinei standard a atins 10 lei/litru. Într-o lume în care opiniile circulă mai repede decât faptele, iar emoția bate adesea rațiunea, diferenţa dintre a ‘ghici’ şi a analiza devine esențială. Creșterea prețului motorinei peste pragul de 10 lei/litru nu este doar o ştire economică, ci un studiu de caz despre cum funcționează sau mai corect spus cum nu funcționează percepția publică asupra realităţii”, a spus acesta.

Deși estimarea indica depășirea pragului în jurul datei de 27 martie 2026, acest nivel a fost atins mai devreme.

„Datele există, sunt accesibile şi, în multe cazuri, relativ uşor de interpretat pentru cine are instrumentele potrivite. Problema este preferinţa pentru naraţiuni simple în locul explicaţiilor complexe. Este mai uşor să crezi că ‘cineva exagerează’ decât să înţelegi mecanismele care împing preţurile în sus: cotaţiile internaţionale, cursul valutar, politica fiscală, tensiunile geopolitice şi inerţia pieţelor”, a explicat acesta.

Expertul a avertizat că situația actuală nu este finalul, ci începutul unei perioade mai dificile pentru piața carburanților. „A vedea un trend înainte ca el să devină evident nu înseamnă a ‘prezice apocalipsa’, ci a înțelege direcția în care se îndreaptă sistemul. Iar într-o economie globalizată şi interdependentă, astfel de înţelegeri devin nu doar utile, ci necesare. Din păcate, discursul public rămâne adesea captiv între două extreme: alarmismul nefundamentat şi optimismul naiv. Între ele, analiza riguroasă îşi găsește cu greu locul”, a afirmat președintele AEI.

Totodată, acesta a declarat că deciziile, fie la nivel individual, fie la nivel politic, trebuie bazate pe date concrete, nu pe percepții.

„Urmează ajustări, reacţii şi, inevitabil, noi tensiuni. Întrebarea nu este dacă vor mai exista creşteri sau fluctuaţii, ci cât de pregătiţi suntem să le înţelegem şi să le gestionăm. Dacă există o concluzie clară, aceasta nu ţine de preţul motorinei, ci de modul în care alegem să privim realitatea: prin filtrul confortului sau prin cel al competenței. Pentru că, în vremuri de incertitudine, diferenţa dintre cele două devine decisivă”, a mai spus acesta.