Prețurile carburanților au crescut din nou în România. Cât a ajuns, miercuri, un litru de motorină

Prețurile carburanților din România au înregistrat noi creșteri miercuri, 25 martie, relatează zf.ro. Motorina a depășit 10 lei/litru, iar benzina se situează între 9,1 și 9,4 lei/litru în mai multe rețele de distribuție.

Prețurile carburanților din România își continuă creșterea, atât la benzină, cât și la motorină, potrivit datelor centralizate din piață. Evoluția este vizibilă în special la motorină, unde nivelul de 10 lei pe litru a fost depășit în mai multe stații de alimentare.

În cazul benzinei standard, tarifele se situează în general între 9,1 și 9,4 lei pe litru, în funcție de rețeaua de distribuție și de oraș.

Motorina standard a trecut de pragul de 10 lei pe litru în anumite benzinării, iar în segmentul premium prețurile urcă și mai mult, ajungând în unele cazuri la 10,7 lei pe litru.

Diferențele dintre operatori sunt vizibile inclusiv în București, unde nivelurile afișate variază de la o stație la alta.

În Capitală, benzina standard este vândută la Petrom la valori de aproximativ 9,2–9,3 lei pe litru. La OMV, prețul ajunge la 9,4 lei pe litru.

În rețeaua MOL, benzina standard este cuprinsă între 9,20 și 9,24 lei pe litru, în timp ce la Rompetrol se situează în jurul valorii de 9,25 lei pe litru.

În ceea ce privește motorina standard, MOL afișează prețuri între 9,91 și 9,93 lei pe litru. Petrom are un nivel de 10,03 lei pe litru, iar Rompetrol ajunge la aproximativ 10,08 lei pe litru. Cele mai ridicate valori sunt înregistrate la MOL, cu până la 10,17 lei pe litru, și la Lukoil, unde prețul urcă la 10,21 lei pe litru.

La nivel național, prețurile diferă de la o regiune la alta. În București, nivelul minim pentru benzină este de aproximativ 9,14 lei pe litru, iar pentru motorină de 9,89 lei pe litru.

În Timișoara, benzina pornește de la 9,15 lei pe litru, iar motorina de la 9,90 lei pe litru. În Iași, valorile minime sunt de 9,17 lei pentru benzină și 9,89 lei pentru motorină. În Cluj, benzina începe de la 9,17 lei pe litru, iar motorina de la 9,90 lei pe litru.

Datele din piață arată că, în comparație cu luna trecută, prețul mediu al benzinei a crescut cu 17%. În termeni practici, un plin de 50 de litri costă astăzi cu aproximativ 66 de lei mai mult decât în urmă cu 30 de zile.

În cazul motorinei, creșterea medie este de 22%. Astfel, pentru un rezervor de 50 de litri, costul este mai mare cu aproximativ 91 de lei față de luna anterioară.